Що означає абревіатура АТБ: як з’явилася назва супермаркету

Що означає назва АТБ / © wikimedia.org

Реклама

Але не всі знають, що насправді стоїть за цією абревіатурою і як виникла назва бренду.

Як розшифровується АТБ

Назва АТБ не є випадковим набором літер. Вона походить від скорочення «АгроТехБізнес» — саме так називалася перша компанія, з якої почалася історія нинішньої торгової мережі.

Спочатку підприємство працювало у сфері постачання сільськогосподарської техніки та було орієнтоване на аграрний сектор. Згодом бізнес почав змінювати напрям, поступово переходячи до роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Реклама

Як з’явився бренд АТБ

Історія мережі бере свій початок у 1990-х роках у Дніпрі. Тоді кілька гастрономів радянського формату почали об’єднувати в єдину систему торгівлі.

Підприємці, які стояли біля витоків компанії, вирішили модернізувати застарілу модель магазинів і створити новий формат — сучасні супермаркети самообслуговування з доступними цінами.

Саме в цей період і закріпилася скорочена назва «АТБ», яка виявилася більш зручною, простою та легко впізнаваною для покупців.

Чому назва АТБ прижилася

Хоча повна назва компанії змінювалася та розширювалася з часом, саме абревіатура АТБ залишилася основним брендом.

Реклама

Причини популярності назви:

коротка і легко запам’ятовується;

звучить впевнено та впізнавано;

добре підходить для масштабування мережі;

не потребує додаткових пояснень у повсякденному вжитку.

З часом три літери стали самостійним брендом, який асоціюється з однією з найбільших роздрібних мереж України.

Розвиток мережі супермаркетів

З невеликої локальної ініціативи компанія поступово перетворилася на національну торгову мережу.

Сьогодні АТБ — це тисячі магазинів по всій Україні та мільйони покупців щодня. Формат дискаунтера, який обрала мережа, дозволив їй зробити акцент на доступних цінах та базових продуктах повсякденного попиту.

Реклама

Що символізує АТБ сьогодні

Нині абревіатура вже майже не сприймається як скорочення. Для більшості покупців це самостійний бренд, який асоціюється зі стабільністю, доступністю та звичним щоденним шопінгом.

Фактично АТБ пройшов шлях від бізнес-скорочення до повноцінного торгового символу на українському ринку.

Новини партнерів