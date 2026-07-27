Що означає "позаяк" і чи справді це застаріле слово: пояснення мовознавців

Українська мова / © Pixabay

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Слово «позаяк» добре знайоме читачам української літератури, однак у повсякденному мовленні його можна почути нечасто. Через це багато хто помилково вважає його застарілим. Насправді ж мовознавці наголошують: цей сполучник є нормативним і досі активно використовується в українській мові.

Про це пише «24 Канал».

Позаяк — це підрядний сполучник, який означає «бо», «оскільки», «тому що» або «через те що».

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Наприклад:

Позаяк надворі почалася злива, ми залишилися вдома.

Я не прийшов, позаяк захворів.

Позаяк часу було обмаль, рішення ухвалили швидко.

У більшості випадків слово можна без втрати змісту замінити словами «бо» або «оскільки».

Чи є слово застарілим

Попри поширену думку, мовознавці не вважають «позаяк» неправильним чи «мертвим» словом.

У «Словнику української мови» 1975 року воно справді мало позначки «застаріле» та «жартівливе». Водночас сучасні словники продовжують фіксувати цей сполучник як нормативний, а письменники й журналісти активно використовують його у своїх текстах.

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Мовознавець Микола Пилинський присвятив слову окреме дослідження під назвою «Чи слово є таке вкраїнське — позаяк». У своїй праці він описав мовні дискусії початку ХХ століття щодо цього слова та навів приклади його використання класиками української літератури.

За спостереженнями дослідників, «позаяк» можна знайти у творах Івана Франка, Володимира Стефаника, Михайла Коцюбинського, Олени Пчілки, Михайла Старицького, Михайла Драгоманова та інших українських діячів.

Його вживали не лише у художніх творах, а й у приватному листуванні, що свідчить про широке використання слова в літературній українській мові.

Фахівці зазначають, що «позаяк» є повністю нормативним словом і може зробити мовлення більш виразним та різноманітним.

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Тому не варто уникати цього сполучника лише через те, що він звучить менш звично. Якщо слово доречно вписується в контекст, його використання відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити «тістечко» замість «пірожене», «цукерки» замість «канфєти», «морозиво» замість «морожене», «льодяник» замість «лєденєц» і «пластівці» замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.

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