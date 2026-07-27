ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Що означає "позаяк" і чи справді це застаріле слово: пояснення мовознавців

Мовознавці пояснили, що воно означає, звідки походить і чи справді є застарілим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Українська мова

Українська мова / © Pixabay

Слово «позаяк» добре знайоме читачам української літератури, однак у повсякденному мовленні його можна почути нечасто. Через це багато хто помилково вважає його застарілим. Насправді ж мовознавці наголошують: цей сполучник є нормативним і досі активно використовується в українській мові.

Про це пише «24 Канал».

Позаяк — це підрядний сполучник, який означає «бо», «оскільки», «тому що» або «через те що».

Наприклад:

  • Позаяк надворі почалася злива, ми залишилися вдома.

  • Я не прийшов, позаяк захворів.

  • Позаяк часу було обмаль, рішення ухвалили швидко.

У більшості випадків слово можна без втрати змісту замінити словами «бо» або «оскільки».

Чи є слово застарілим

Попри поширену думку, мовознавці не вважають «позаяк» неправильним чи «мертвим» словом.

У «Словнику української мови» 1975 року воно справді мало позначки «застаріле» та «жартівливе». Водночас сучасні словники продовжують фіксувати цей сполучник як нормативний, а письменники й журналісти активно використовують його у своїх текстах.

Мовознавець Микола Пилинський присвятив слову окреме дослідження під назвою «Чи слово є таке вкраїнське — позаяк». У своїй праці він описав мовні дискусії початку ХХ століття щодо цього слова та навів приклади його використання класиками української літератури.

За спостереженнями дослідників, «позаяк» можна знайти у творах Івана Франка, Володимира Стефаника, Михайла Коцюбинського, Олени Пчілки, Михайла Старицького, Михайла Драгоманова та інших українських діячів.

Його вживали не лише у художніх творах, а й у приватному листуванні, що свідчить про широке використання слова в літературній українській мові.

Фахівці зазначають, що «позаяк» є повністю нормативним словом і може зробити мовлення більш виразним та різноманітним.

Тому не варто уникати цього сполучника лише через те, що він звучить менш звично. Якщо слово доречно вписується в контекст, його використання відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити «тістечко» замість «пірожене», «цукерки» замість «канфєти», «морозиво» замість «морожене», «льодяник» замість «лєденєц» і «пластівці» замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie