Що означає різкий запах поту та коли варто звертатися до лікаря

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Пітливість — цілком нормальне явище, особливо в спекотні літні дні, коли організм намагається охолодити себе. Утім, не завжди запах поту має бути різким або неприємним. У більшості випадків достатньо дотримуватися особистої гігієни, щоб звести запах до мінімуму.

Про це пишуть UA.Новини.

Але що робити, якщо навіть щоденний душ і дезодорант не допомагають? Медики застерігають: різкий або незвичний запах поту може бути не просто косметичною проблемою, а симптомом серйозних порушень в організмі.

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Гормональні порушення та щитовидна залоза

Одна з найпоширеніших причин різкого запаху поту — гормональні збої. Це може стосуватися як порушень у роботі щитовидної залози, так і інших ендокринних відхилень. У таких випадках запах поту може змінюватися, ставати сильнішим або неприродно різким.

Ацетоновий запах: сигнал тривоги

Особливо насторожити має ситуація, коли піт починає пахнути ацетоном або рідиною для зняття лаку. Це може свідчити про порушення засвоєння глюкози, зокрема при цукровому діабеті або переддіабетичному стані. Такий симптом часто з’являється, коли організм починає розщеплювати жири замість глюкози — і виділяє кетони.

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Що робити

У будь-якому з описаних випадків потрібно звернутися до лікаря. Комплексне обстеження дозволить визначити, чи є в організмі відхилення, які потребують лікування. Іноді своєчасне реагування може запобігти розвитку серйозних хронічних хвороб.

Не ігноруйте сигнали свого тіла — навіть, якщо це просто запах поту. Вчасна діагностика — запорука вашого здоров’я.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників, очолювана науковцями зі Стенфордського університету, встановила, що старіння людського організму не є рівномірним процесом.

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За даними, зібраними під час масштабного молекулярного аналізу, існують два вікові періоди, коли тіло зазнає особливо стрімких змін — у середньому віці 44 та 60 років.