Що означає слово "імерсивний": пояснення від письменниці Люко Дашвар

Що означає слово імерсивний

Чимало українців продовжують цікавитися мовою, яку вивчають протягом усього життя. У літературі чи побуті можна натрапити на слова, значення яких в українській мові нам невідомі. Українська письменниця Люко Дашвар розповіла, що означає слово «імерсивний».

Письменниця розповіла про це на своїй сторінці у TikTok.

Що означає слово імерсивний

Люко Дашвар поділилася, що нам часто може траплятися слово «імерсивний». Наприклад, імерсивний театр чи імерсивне навчання.

«Простіше кажучи, імерсивний — це такий, що створює ефект присутності, занурює людину у події, що відбуваються, стирає межу між реальним і віртуальним», — пояснює письменниця.

Слово «імерсивний» є англіцизмом, адже походить від англійського — immersive — занурення.

Імерсивний театр — це постановки, де глядачі є частиною вистави і можуть взаємодіяти з акторами.

Імерсивні технології — це поєднання віртуальних та реальних технологій, наприклад, VR/AR/MR. Технології віртуальної та доповненої реальності.

Імерсивне навчання — це метод навчання, заснований на іграх, моделюванні реальності чи навчання через занурення.

Тим, кому подобається використовувати українські відповідники запозичених слів, можуть знадобитися такі синоніми до слова імерсивний: занурливий, захопливий, поглиблений, втяжний, уволікний.

Інші поширені помилки в українській мові

Дуже часто в побуті люди кажуть слово «підодіяльник», коли мають на увазі постільну білизну, в яку потрібно вкласти ковдру. Насправді, українською можна сказати це набагато коректніше.

«Підодіяльник» українською буде підковдра. А «простиня» та «наволочка» — простирадло та наволока.

А ще однією з найпоширеніших помилок українців у щоденному спілкуванні є фраза «Доброго дня». Так не варто казати, адже це граматично неправильно.

Ось правильні варіанти: