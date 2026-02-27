Що подушечки лап можуть сказати про вашого кота: в Мережі став популярним японський метод Nekteso

Лапка кота / © Unsplash

Японський тренд Nekteso, який пропонує визначати характер кота за формою його лап, знову активно поширюється в соцмережах. Прихильники методу стверджують, що достатньо уважно придивитися до центральної подушечки на лапі — і можна зрозуміти темперамент тварини. Дехто навіть говорить про нібито дослідження за участі понад 2000 котів. Утім, наукового підтвердження цього методу все ж немає.

Про це повідомило видання PetBook.

Концепцію Nekteso створив японець Акацукі, якого в його ж книзі описують як «великого любителя котів і хіроманта». Назва походить від японських слів «neko» (кіт) і «teso» (читання по руці). Перше видання книги «Nekoteso» вийшло ще 2013 року, тож сама ідея не нова. Проте завдяки TikTok і Instagram вона періодично отримує нову хвилю популярності.

Суть методу полягає в тому, що потрібно роздивитися форму найбільшої — підошовної — подушечки лапи. Саме її обриси нібито вказують на риси характеру тварини. Водночас у різних джерелах можна знайти від чотирьох до шести типів класифікацій, і вони не завжди збігаються. Без звернення до оригінальної книги важко зрозуміти, яка система відповідає задуму автора.

Серед найпоширеніших варіантів тлумачення такі:

Форма серця.

Середня частина подушечки нагадує серце. Таким котам приписують любов до обіймів, «балакучість» і схильність до ласощів.

Кругла форма («рисова кулька»).

Подушечка має округлий вигляд. Вважається, що це ознака товариського, активного кота, який добре почувається серед інших тварин і може бути відданим господарю.

Сплющений верх із виїмкою («гора Фудзі»).

Такі коти нібито спокійні, самодостатні, воліють бути єдиними улюбленцями в домі та насторожено ставляться до незнайомців.

Сплющений верх без чіткої виїмки.

Цьому типу приписують відстороненість і вибірковість у контактах із людьми.

Трикутна форма («ракетний майданчик»).

Верхня частина подушечки звужується до гострого кута. Таких котів описують як норовливих і незалежних. Вони не люблять надмірних дотиків і можуть різко реагувати, якщо щось не подобається.

«Рисове зерно».

Усі частини подушечки витягнуті й нагадують зернятко. Цим котам приписують сором’язливість, обережність і чутливість до гучних звуків.

«Конюшина».

Подушечки утворюють виразне заглиблення в нижній частині. Таких тварин називають емоційними, дуже прив’язаними до господаря, грайливими й вимогливими до уваги.

Редакторка PETBOOK та біологиня Саскія Шнайдер звернула увагу, що описи характерів сформульовані досить узагальнено. Саме тому багато власників легко знаходять у них риси своїх улюбленців — подібно до того, як люди впізнають себе в гороскопах.

Під час власного експерименту Шнайдер спробувала «прочитати» лапу своєї кішки породи мейн-кун. Найбільше підходила трикутна форма. Опис — товариська, авантюрна, але не надто схильна до обіймів — збігся з поведінкою тварини. Водночас вона зазначила, що сам процес непростий: щоб роздивитися подушечки, потрібно наблизитися до лапи, а довга шерсть між пальцями може заважати.

Попри популярність у соцмережах, Nekteso не має підтвердженої наукової бази. У TikTok та інших платформах можна знайти твердження про нібито дослідження за участі понад 2000 котів, однак доказів існування такої роботи немає. На це звертають увагу й самі користувачі в коментарях.

Фактично Nekteso — це радше езотерично натхненна гра, що інтерпретує особистість тварини за зовнішніми ознаками. За своєю логікою метод близький до гороскопів або традиційної хіромантії: формулювання характеристик досить узагальнені, тому багато власників можуть впізнати в них свого улюбленця.

Попри це, у науці справді існують дослідження, які аналізували зв’язок між поведінкою котів і використанням лап.

Зокрема, у 2016 році американська дослідницька група опублікувала роботу в журналі «Journal of Comparative Psychology», де вивчала вплив «переваги лапи» на поведінкові особливості тварин. Виявилося, що коти, які частіше користуються лівою лапою, зазвичай більш тривожні та обережні щодо нових подразників. Натомість тварини з вираженою «праволапістю» частіше демонструють допитливість і легше контактують із незнайомим середовищем. Водночас ці дослідження стосуються саме домінування лапи, а не її форми.

