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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Що приховує чорнобильський ліс восени: фотопастки зафіксували вовків, лисиць і лосів

Похолодання та наближення зими змушують мешканців Чорнобильської зони активніше шукати їжу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Що роблять тварини у Чорнобильській зоні

Що роблять тварини у Чорнобильській зоні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Наприкінці осені дикі тварини, що мешкають у Чорнобильському заповіднику, стикаються з труднощами — з настанням похмурої погоди та холодів їм усе важче шукати собі їжу.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали фотографії з фотопасток.

Що роблять тварини у Чорнобильській зоні: фотопастка зафіксувала активність

Як зазначають у заповіднику, раціон тварин помітно змінюється залежно від їхніх природних звичок та потреб.

Так, лосі зараз харчуються пожухлою травою, гілочками із залишками листя і молодими пагонами сосни. Тим часом лисиця відшукує свої повсякденні ласощі — мишоподібних гризунів, а вовки активно прочісують ліс, сподіваючись на більш солідний трофей.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Усі ці кадри та спостереження за життям диких звірів вдалося зафіксувати за допомогою спеціальних фотопасток, встановлених на території заповідника.

Фахівці зауважують, що незабаром випаде перший сніг, і в жителів лісу виникнуть нові виклики.

Тварини: останні новини

Нагадаємо, фотопастки 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували в лісах Львівщини різноманітну дику фауну. В об’єктиви камер потрапили як білки та лисиці, так і великі звірі й хижаки, зокрема олені, козулі, величезні дикі кабани, вовки та бурий ведмідь.

Хоча вдень тварини уникають людей, щоночі вони виходять на прогулянки, готуючись до зими. Через це прикордонники закликають дотримуватися правил безпеки у прикордонній смузі, пересуватися лише дозволеними маршрутами та уникати самотніх вечірніх і нічних прогулянок.

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