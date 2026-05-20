ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Що робить маленька кнопка або слот біля важеля коробки передач і коли її використовувати

Багато водіїв помічали біля селектора автоматичної коробки передач невеликий отвір або приховану кнопку, але не надавали йому значення. Насправді це важливий елемент безпеки автомобіля, який може врятувати в екстрених ситуаціях.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Що за отвір біля селектора передач

Що за отвір біля селектора передач / © Фото з відкритих джерел

Йдеться про shift lock release — аварійний механізм розблокування коробки передач, який є майже в усіх авто з автоматичною трансмісією.

Що таке маленький слот біля селектора передач

Маленький отвір або прихована кнопка біля важеля коробки передач — це спеціальний доступ до системи блокування селектора.

Його основна функція — дозволити перевести коробку передач у нейтраль (N) або інший режим, навіть якщо автомобіль не заводиться або заблокований.

У звичайному режимі перемикання передач захищене системою безпеки, яка не дозволяє випадково перевести авто з режиму «P (Parking)».

Для чого потрібен shift lock release

Система shift lock release використовується як аварійний механізм. Вона потрібна у випадках, коли:

  • сів акумулятор і авто не реагує на кнопку запуску;

  • заблокувався селектор передач;

  • потрібно відбуксирувати автомобіль;

  • несправна електроніка або датчики гальма;

  • авто неможливо перевести з режиму «P».

Головна задача цієї функції — дати можливість вручну розблокувати коробку передач і перевести авто в нейтраль.

Як працює цей механізм

У звичайних умовах селектор передач блокується системою безпеки. Щоб його розблокувати, авто перевіряє дві умови:

  • натиснута педаль гальма;

  • увімкнене запалювання.

Якщо ці умови не виконуються (наприклад, розряджений акумулятор), активується блокування.

Тоді використовується shift lock release, який дозволяє обійти стандартну електронну систему.

Як користуватися аварійним розблокуванням

У різних автомобілях механізм може трохи відрізнятися, але загальний принцип однаковий:

  1. Знайдіть маленький слот або пластикову заглушку біля селектора передач.

  2. Обережно зніміть кришку (часто її можна підчепити ключем).

  3. Вставте ключ, викрутку або тонкий предмет у отвір.

  4. Натисніть всередину та одночасно переведіть селектор у «N».

  5. Після цього авто можна переміщати або евакуювати.

Важливо: це аварійний режим, який не призначений для постійного використання.

Чому цей елемент часто прихований

Виробники спеціально роблять shift lock release непомітним, тому що:

  • він використовується лише в екстрених випадках;

  • захищає систему від випадкового втручання;

  • забезпечує безпеку під час паркування;

  • зменшує ризик неконтрольованого руху авто.

Важлива порада для водіїв

Якщо вам довелося скористатися цим механізмом, це сигнал, що в автомобілі є проблема:

  • акумулятор;

  • гальмівний датчик;

  • електроніка селектора;

  • система блокування трансмісії.

У такому разі варто звернутися на СТО для діагностики.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie