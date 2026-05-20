- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Що робить маленька кнопка або слот біля важеля коробки передач і коли її використовувати
Багато водіїв помічали біля селектора автоматичної коробки передач невеликий отвір або приховану кнопку, але не надавали йому значення. Насправді це важливий елемент безпеки автомобіля, який може врятувати в екстрених ситуаціях.
Йдеться про shift lock release — аварійний механізм розблокування коробки передач, який є майже в усіх авто з автоматичною трансмісією.
Що таке маленький слот біля селектора передач
Маленький отвір або прихована кнопка біля важеля коробки передач — це спеціальний доступ до системи блокування селектора.
Його основна функція — дозволити перевести коробку передач у нейтраль (N) або інший режим, навіть якщо автомобіль не заводиться або заблокований.
У звичайному режимі перемикання передач захищене системою безпеки, яка не дозволяє випадково перевести авто з режиму «P (Parking)».
Для чого потрібен shift lock release
Система shift lock release використовується як аварійний механізм. Вона потрібна у випадках, коли:
сів акумулятор і авто не реагує на кнопку запуску;
заблокувався селектор передач;
потрібно відбуксирувати автомобіль;
несправна електроніка або датчики гальма;
авто неможливо перевести з режиму «P».
Головна задача цієї функції — дати можливість вручну розблокувати коробку передач і перевести авто в нейтраль.
Як працює цей механізм
У звичайних умовах селектор передач блокується системою безпеки. Щоб його розблокувати, авто перевіряє дві умови:
натиснута педаль гальма;
увімкнене запалювання.
Якщо ці умови не виконуються (наприклад, розряджений акумулятор), активується блокування.
Тоді використовується shift lock release, який дозволяє обійти стандартну електронну систему.
Як користуватися аварійним розблокуванням
У різних автомобілях механізм може трохи відрізнятися, але загальний принцип однаковий:
Знайдіть маленький слот або пластикову заглушку біля селектора передач.
Обережно зніміть кришку (часто її можна підчепити ключем).
Вставте ключ, викрутку або тонкий предмет у отвір.
Натисніть всередину та одночасно переведіть селектор у «N».
Після цього авто можна переміщати або евакуювати.
Важливо: це аварійний режим, який не призначений для постійного використання.
Чому цей елемент часто прихований
Виробники спеціально роблять shift lock release непомітним, тому що:
він використовується лише в екстрених випадках;
захищає систему від випадкового втручання;
забезпечує безпеку під час паркування;
зменшує ризик неконтрольованого руху авто.
Важлива порада для водіїв
Якщо вам довелося скористатися цим механізмом, це сигнал, що в автомобілі є проблема:
акумулятор;
гальмівний датчик;
електроніка селектора;
система блокування трансмісії.
У такому разі варто звернутися на СТО для діагностики.