Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Що робити, якщо людина ненароком стала ногою у труну: священник дав пораду

Священник-блогер, розвінчуючи черговий забобон, шокував зізнанням, що лягав у домовину.

Ігор Бережанський
«Впав у труну — що робити?»: відомий священник дав поради

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який прославився тим, що дає своїм вірянам відповіді на, здавалося б, абсурдні запитання, знову здивував заявою. Цього разу до нього звернулася підписниця з запитанням, що робити, якщо людина випадково стала ногою в труну, адже мовляв — це поганий знак.

Що робити у разі такого курйозного випадку, Філюк розповів у своєму Tik-Tok.

«Та нічого не буде. Витягнули ногу з труни — і пішли далі. У мене колись, як я мав ритуальні послуги, то я мав домовини. Ви думаєте, я не приміряв? Лягав, думав, як буде виглядати. Біди в тім нема. То кусок дошки, оббитої тканиною чи полакована. Ну то й що, що стали. Стали, вийшли і пішли далі. Жити далі, благословляти, сповняти заповіді, жити по Євангелії. А що робити — не танцювати ж коло домовини, не плакати. Вийняли ногу та й пішли», — порадив священник.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна після похорону прибирати в тій хаті, де був померлий.

Також він розповів, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.

Дата публікації
