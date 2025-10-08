Що робити, коли на похороні на цвинтарі кинули землі за комір: священник відповів

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який прославився тим, що дає своїм вірянам відповіді на здавалося б абсурдні питання, знову здивував заявою. Цього разу до нього звернулася підписниця з запитанням, що робити коли на похороні на цвинтарі кинули землі за комір.

Про це Філюк розповів у своєму Іnstagram.

«Як землю за шиворот? Може це яка людина хвора чи нездорова, як землю за шиворот (комір — Ред.)?», — здивувався він.

Священник порадив у такому випадку не хвилюватися, прийти з цвинтаря, витрясти землю, помитися і закинути брудні речі у пральну машинку.

«Є люди хворенькі, знаєте? Є хворенькі, є забобонні, є такі чорновобратчики, які думають, що комусь нашкодити, зробити зло — від сатани вони. Але в загальному ви не бійтеся того. Якщо Бог з вами, то ніяка сила за вас не візьме. Бог з вами і ви переможете. Значить помилися, лахи (одяг — Ред.) попрали і живете далі. Ну а якісь нездорові люди таке роблять. Ну насипати жінці землі з цвинтара за пазуху, це нездорова людина робила. Під час похорону. Якісь немудрі. За таке можна вгостити по морді, вибачте», — підсумував він.

