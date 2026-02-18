Що розповідає про вас ваше улюблене вино: нове дослідження вчених

Вино / © unsplash.com

Нове дослідження показало, що вибір вина може розкривати більше про вашу особистість, ніж про смакові вподобання. Наприклад, прихильники дешевих рожевих Зінфандель можуть відрізнятися від поціновувачів дорогого аргентинського Мальбека не лише смаком, а й характером.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Дослідники з Пекінського педагогічного університету та Гонконгського баптистського університету проаналізували майже 10 000 відгуків на вина з великого онлайн-магазину. Використовуючи штучний інтелект, вони визначали особистісні риси авторів і порівнювали їх із міцністю придбаного вина.

Результати показали, що люди з високими показниками доброзичливості та відкритості частіше обирають вина з більшим вмістом алкоголю — наприклад, Каберне Совіньйон, Мальбек, Портвейн чи Херес. Такі вина зазвичай вважають більш якісними та насиченими за смаком і ароматом.

Водночас екстраверти та люди з високим рівнем невротизму віддають перевагу легшим винам — Совіньон Блан, Піно Нуар або Просекко. За словами дослідників, це може допомагати контролювати споживання алкоголю та довше залишатися активними в соціальному середовищі.

“Особистісні риси значно впливають на вибір вина”, — зазначають автори у Journal of Personality. Люди з високою відкритістю шукають насичений смаковий досвід, а доброзичливі особи можуть обирати міцні вина через їхній престиж у суспільстві.

Не виявлено значущого зв’язку між сумлінністю та міцністю вина: такі люди одночасно дбають про здоров’я та прагнуть до якісних продуктів.

Практичне застосування

Дослідники вважають, що ці дані можуть стати основою для персональних рекомендацій при виборі вина. Онлайн-магазини та маркетологи можуть використовувати психографічну сегментацію, щоб покращити алгоритми рекомендацій та знизити “втомлюваність вибору”.

Як правильно дегустувати вино

Австралійська сомельє Кейтлін Ріс радить:

Оцінити зовнішній вигляд — прозорість, колір, насиченість. Злегка перемішати вино у бокалі, щоб аромати розкрилися. Вдихнути аромат — це допомагає розпізнати смакові нюанси та перевірити на дефекти. Смакувати невеликими ковтками, дозволяючи аромату скочуватися по задній частині язика. Сплюнути або ковтнути, залежно від умов дегустації.

Правильна дегустація допомагає оцінити багатогранність вина та краще зрозуміти власні вподобання.

