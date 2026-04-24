Що секс робить із людьми: відеограф зняв пари до та після першого інтиму (відео)

Пара до їхнього першого спільного сексу / © Скриншот з відео YouTube-каналу Cut

Популярний YouTube-канал Cut провів сміливий експеримент, зафільмувавши емоційний стан пар до та після їхнього першого спільного сексу. Результати наочно демонструють, як викид дофаміну та інтимність трансформують стосунки.

Про це пише LadBible.

Секс має чимало переваг як для фізичного, так і для психічного здоров’я. Цю ідею добре ілюструє нове відео YouTube-каналу Cut, який зазвичай відомий форматами, де батьки намагаються вгадати, з ким зустрічаються їхні діти.

Цього разу автори обрали інший підхід: вони зосередилися на парах, які вже перебували у стосунках, але ще не мали інтимної близькості, щоб простежити, як змінюються їхній настрій і взаємодія після сексу.

Попри те, що концепція трохи нагадує шоу Virgin Island — особливо через присутність «координатора інтимності» — очевидно, що жоден із шести учасників не був зовсім недосвідченим.

А можливо, їм просто пощастило: знімальну групу запрошували назад до кімнат через 45 хв., годину і навіть дві години — що значно перевищує середні показники тривалості сексу серед чоловіків у Великій Британії.

У відео простежується знайома закономірність: після сексу люди зазвичай почуваються краще (якщо досвід не був негативним), адже приємна розрядка стимулює вироблення дофаміну.

Хоча інколи виникають доволі напружені сцени — наприклад, у разі з тантричною поліаморною парою — загальний настрій після цього залишається теплим і ніжним. Видно, що близькість по-різному впливає на кожну пару: хтось стає більш закоханим, а хтось просто відчуває більше комфорту поруч із партнером.

«Пари залишалися наодинці з увімкненими камерами перед тим, як вирішити стати повністю інтимними один з одним. Вони самі вирішували, коли зупинити запис і коли знову ввімкнути камери. Ми дуже вдячні цим парам за готовність поділитися таким інтимним і вразливим моментом у своїх стосунках», — зазначили у Cut.

Такий підхід частково перегукується з роботами бразильського фотографа Маркоса Альберті, відомого своїми серіями знімків людей до і після келихів вина, а також жінок до і після оргазму.

Водночас варто враховувати, що навіть незначні конфлікти у парі можуть ускладнюватися, якщо надовго відкладати інтимну близькість.

Експертка зі стосунків та сексу Крістін Рейф пояснила, що організм може поступово «відвикати» від сексу.

«Так само, як ми можемо відчувати зниження впевненості, м’язову напругу та загальне погіршення фізичної форми через відсутність тренувань, люди, які довго не займаються сексом або припиняють його на тривалий час, можуть відчувати зниження адаптації до сексуальної активності. Це може проявлятися у вигляді напруженості чи болю у м’язах, труднощів із контролем еякуляції та втрати впевненості у сексуальному житті», — розповіла експертка.

До слова, дослідження вчених (645 учасників) показало, що секс знижує стрес лише в день близькості, не маючи сталого ефекту назавтра. Ключовим є мотив: секс через тиск, провину або страх конфлікту лише посилює напруженість згодом. Позитивний вплив можливий лише за щирого бажання близькості, проте він нестабільний і не замінює розв’язання реальних причин стресу.