Що сниться людям перед смертю: вчені розкрили таємницю "світла в кінці тунелю"

Італійські дослідники вперше детально вивчили, що бачать уві сні невиліковно хворі пацієнти перед смертю, проаналізувавши розповіді сотень медичних працівників хоспісів. Результати масштабного опитування показали, що люди найчастіше бачать символічні видіння переходу, померлих родичів або ж тривожні кошмари.

Про унікальні результати дослідження, які нещодавно були опубліковані в науковому журналі Death Studies, пише New York Post.

Зустрічі з близькими та символи переходу

За інформацією науковців з інституту в Реджо-Емілії, які опитали 239 фахівців з паліативної допомоги, перед смертю сни пацієнтів стають надзвичайно яскравими. Більшість хворих розповідали про зворушливе возз’єднання з тими, хто вже пішов із життя. Дослідники вважають, що такі сновидіння діють як психологічне полегшення та своєрідний духовний механізм подолання сильного стресу.

Окрім родичів, люди часто бачать образи, пов’язані з переходом: яскраве світло, відчинені двері або сходи. Наприклад, один із пацієнтів описував сон, у якому він босоніж підіймався до залитих світлом дверей, а інший бачив білого коня, що скаче узбережжям. Експерти переконані, що обговорення таких видінь допомагає хворим говорити про неминуче за допомогою символів та спокійно оминати психологічні бар’єри та заперечення.

Моторошні кошмари та страх неминучого

Однак далеко не всі передсмертні сни є спокійними та втішними. Деякі пацієнти ділилися вкрай тривожними видіннями, як-от образ монстра з обличчям матері, який намагається затягнути їх на дно. Фахівці пояснюють, що такі страшні сни зазвичай свідчать про глибокий внутрішній конфлікт, страх смерті або небажання відпускати життя, а також вказують на незадоволені емоційні потреби людини.

Керівниця дослідницької групи Еліза Рабітті зазначила, що хворі дуже часто не хочуть розповідати про свої сни, побоюючись глузувань або того, що їх вважатимуть не сповна розуму. Попри це, науковці помітили чіткий збіг: образи зі снів невиліковно хворих дуже схожі на ті видіння, які описують люди, що пережили клінічну смерть.

