Все про астероїд-убивцю, який знищив динозаврів / © Associated Press

Реклама

Близько 66 млн років тому життя динозаврів закінчилося в полум’ї. Астероїд діаметром близько 12 км, що летів зі швидкістю 43 000 км/год, врізався прямо в Землю.

Про це йдеться на порталі Live Science.

Що сталося з астероїдом, розміром з гору Еверест

Коли він зіткнувся із Землею «з енергією, приблизно в 8 млрд разів більшою, ніж енергія ядерної бомби часів Другої світової війни, астероїд, по суті, випарувався», — розповів професор-дослідник і співдиректор Центру життєздатності планетарних систем Техаського університету в Остіні Шон Гулік.

Реклама

Що відомо про астероїд, який врізався прямо в Землю / © pixabay.com

Астероїд перетворився на «дрібний пил, який потрапив у верхні шари атмосфери й осів» по всій планеті.

«Протягом десятиліть пил від астероїда осідав, утворюючи те, що нині відоме як іридієва аномалія — тонкий шар гірської породи, що містить у 80 разів більше іридію, ніж будь-яка інша частина земної кори», — каже Гулік.

Хоча іридій у великій концентрації міститься в астероїдах, у зовнішній оболонці Землі він майже відсутній. Це ключовий доказ, що пов’язує 66-мільйонно-річний шар із астероїдом, який убив динозаврів.

Можливо, єдиним відомим фрагментом астероїда є частинка розміром з насінину кунжуту, знайдена Френком Кайтом, геохіміком з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Шматочок породи виявили в зразку керна, видобутому біля Гаваїв, повідомив Кайт у журналі Nature в 1998 році. Більше крихітних уламків нібито знайшли у 2022 році, але ця заява не була підтверджена рецензуванням.

Реклама

«Нам доведеться мати неабияку удачу, щоб знайти більший шматок», — сказав Гулік.

Але якщо б ми його знайшли, вчені змогли б дізнатися більше про «процес шоку», який пережив сам астероїд, і зробити ще більш точні оцінки тиску й температури, яким він піддавався, наприклад.

Астероїд залишив по собі й інші підказки про свою подорож, зокрема величезний кратер, який утворився, коли гігантська скеля зіткнулася із Землею. Приблизно 180 км в діаметрі та близько 20 км вглибину, кратер Чикшулуб у теперішній Мексиці носить величезний шрам від астероїда. Названий на честь містечка поблизу центру зіткнення, кратер був прихований гірськими породами та відкладеннями, що зміщувалися протягом десятків мільйонів років, а значна його частина прихована під Мексиканською затокою. Але з поверхні досі видно дугу карстових воронок уздовж частини його краю, що утворилися в ослабленому вапняку.

Темний шар, що видно на цьому фото, відомий як іридієва аномалія Фото: livescience.com

Темний шар, що видно на фото, відомий як іридієва аномалія — тонкий шар гірської породи, що знаменує вимирання наприкінці крейдяного періоду і містить у 80 разів більше іридію, ніж будь-яка інша частина земної кори.

Реклама

Удар також спричинив цунамі заввишки майже півтора кілометра, яке рухалося крізь увесь океан зі швидкістю 143 км/год. Масивні хвилі залишили сліди на морському дні — так звані «мегабрижі», які були заввишки з п’ятиповерховий будинок і збереглися глибоко під Луїзіаною. Сейсмічне дослідження показало, що вода, яка утворила ці брижі, прийшла з боку кратера Чикшулуб.

Окрім загибелі нещасних створінь у безпосередній близькості від місця падіння астероїда та подальшого цунамі, удар спричинив низку інших руйнівних наслідків, зокрема смертоносний кислотний дощ та глобальний вогняний шторм. Але, можливо, найбільш руйнівною була масивна хмара уламків, яка огорнула Землю, різко охолодила планету, заблокувала сонячне світло та фотосинтез, що призвело до руйнування харчового ланцюга (хоча тривалість цієї «ядерної зими» є предметом дискусій). Загальновизнано, що астероїд та його наслідки стали причиною вимирання непташиних динозаврів і в кінцевому підсумку знищили близько 75% видів на Землі.

Астероїд, що вбив динозаврів, врізався в те, що зараз є Мексикою, створивши кратер Чикшулуб, який становить 180 кілометрів в діаметрі і близько 20 км вглибину.

Що сталося, коли астероїд-убивця динозаврів врізався в Землю?

«Викид енергії був схожий на ведення тотальної ядерної війни, знову і знову, 10 000 разів», — сказав планетарний вчений і доцент Університету Калгарі Алан Гільдебранд.

Реклама

Гільдебранд був співавтором статті, в якій у 1991 році було опубліковано відкриття кратера Чикшулуб, і ця робота надала важливі докази, що пов’язують кратер зі смертю динозаврів.

Гільдебранда не дивує, що астероїд знищив більшість життя на Землі.

Нагадаємо, науковці пояснили, який таємничий об’єкт 60 років супроводжує Землю. Вчені виявили новий астероїд, який постійно перебуває поряд із нашою планетою.