Що станеться з планетою, якщо бджіл не стане: зворотний відлік до глобальної катастрофи

Що станеться якщо зникнуть бджоли / © pexels.com

Реклама

Екологи називають бджіл непомітними архітекторами продовольчої безпеки. Їхня роль у запиленні настільки велика, що без них знайомі продукти просто зникли б із магазинних полиць.

Фахівці підкреслюють: третина світових культур безпосередньо залежить від запилювачів. Якщо вилучити бджіл із цієї ланки, врожайність різко впаде.

Найпершими постраждають фрукти та ягоди, які ми звикли сприймати як буденність. Яблука, полуниця, чорниця — усе це стане рідкістю.

Реклама

Далі удар прийдеться на овочі, особливо ті, що потребують перехресного запилення. Фермери вже зараз визнають: без бджіл доведеться переходити на ручну працю.

У деяких країнах такі експерименти проводили, і результати були невтішними: люди фізично не здатні замінити мільярди комах.

Економісти прогнозують, що зникнення бджіл спричинить різкий стрибок цін на продукти — це буде не поступове здорожчання, а справжній шок для ринку.

Проблема зачепить і тваринництво: багато кормів для худоби також залежать від запилення.

Реклама

Вчені попереджають, що без бджіл порушиться баланс екосистем. Деякі рослини просто перестануть розмножуватися, що спричинить скорочення біорізноманіття і деградацію цілих природних зон. Ліси та луки почнуть змінюватися швидше, ніж ми встигнемо помітити.

Бджоли важливі не лише для сільського господарства, а й для дикої природи: вони підтримують життя рослин, які стають їжею та прихистком для інших видів.

Якщо їх прибрати з рівняння, ланцюг почне руйнуватися, і відновити його буде практично неможливо.

На щастя, вчені у всьому світі шукають способи підтримати популяції бджіл: створюють заповідники, змінюють аграрні практики.

Реклама

Деякі фермери переходять на екологічні методи, щоб зберегти запилювачів. Вони добре розуміють: без бджіл їхній бізнес приречений.

Містянам теж радять висаджувати медоносні рослини — навіть маленький балкон може стати острівцем порятунку.

Екологи переконані: у людства ще є шанс зупинити падіння, але діяти треба зараз — а не тоді, коли полиці магазинів спустіють.

І якщо комусь здається, що бджоли — це дрібниця, варто пам’ятати: саме вони тримають на своїх крилах величезну частину світової продовольчої системи.