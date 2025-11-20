ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Алекс Веллерштейн

Алекс Веллерштейн / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв
Алекс Веллерштейн

Що станеться з тілом під час вибуху атомної бомби: пояснення експерта

Ядерний історик Алекс Веллерштейн детально пояснив, що відбувається з людським тілом у момент вибуху атомної бомби: від радіаційного спалаху й смертельного тепла до ударної хвилі, яка руйнує все довкола.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Ядерний експерт пояснив, що відбувається з людським тілом під час вибуху атомної бомби.

Алекс Веллерштейн — історик науки та спеціаліст із ядерної зброї, професор Технологічного інституту Стівенса. Нещодавно він розповів WIRED, як працює радіація, що відбувається в момент ядерного вибуху та які наслідки мали удари США по Хіросімі й Нагасакі під час Другої світової війни.

Атомне бомбардування залишається першим і єдиним випадком застосування ядерної зброї проти міст. Вибухи знищили величезні території, миттєво вбили десятки тисяч людей, а ще тисячі померли згодом внаслідок променевої хвороби.

Пояснюючи, що саме відбувається під час вибуху атомної бомби, Веллерштейн дав покроковий опис впливу радіації та ударної хвилі на людину.

Він зазначив: «Перше, що ви побачите, якщо взагалі побачите, — це неймовірна яскравість. Разом із нею приходить потужний радіаційний спалах. Якщо ви достатньо близько, миттєво отримаєте велику дозу радіоактивних частинок — гамма-променів, бета-частинок та іншого, що проходить крізь тіло. Для бомби в Хіросімі смертельна доза радіації охоплювала радіус приблизно 1,2 км. Якщо ви опиняєтеся в цій зоні, ймовірність вижити надзвичайно низька. Навіть перебуваючи далі від епіцентру, ви все одно можете отримати значне опромінення. Хоча для більшості типів ядерної зброї це не є найбільшою загрозою, але теж небезпечно».

Ядерний вибух / © Pixabay

Ядерний вибух / © Pixabay

Після радіації, каже експерт, людина відчуває екстремальне тепло.

«Поверхня вогняної кулі на мить стає гарячішою за Сонце. Якщо ви у прямій видимості, це ніби Сонце раптово опинилося прямо поруч. Занадто близько — і ви буквально можете випаруватися. Більшість людей у Хіросімі та Нагасакі не випарувалися, але дістали тяжкі опіки».

Веллерштейн наголошує: на відстані від «нульової точки» будівлі можуть бути або повністю знищені, або майже повністю зруйновані.

«У першу частку секунди після вибуху вогняна куля перегріває повітря. Цей перегрітий шар рухається назовні — це і є ударна хвиля. Вона накочується на землю, котиться вздовж неї й штовхає все, що зустрічає. Чим далі — тим слабше, але навіть на відчутній дистанції хвиля достатньо сильна, щоб завдавати величезних руйнувань. У Хіросімі на відстані близько 300 метрів тиск вибуху був достатнім, щоб знести майже будь-яку будівлю. Уцілілі споруди, як-от знаменитий Купол атомної бомби, були фактично випотрошені».

Купол Генбаку — єдина будівля, що встояла після ядерного удару по Хіросімі. Після війни його зберегли як символ надії на мир і заклик до заборони ядерної зброї.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США «досить скоро» проведуть ядерні випробування.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie