Що станеться з тілом під час вибуху атомної бомби: пояснення експерта

Реклама

Ядерний експерт пояснив, що відбувається з людським тілом під час вибуху атомної бомби.

Алекс Веллерштейн — історик науки та спеціаліст із ядерної зброї, професор Технологічного інституту Стівенса. Нещодавно він розповів WIRED, як працює радіація, що відбувається в момент ядерного вибуху та які наслідки мали удари США по Хіросімі й Нагасакі під час Другої світової війни.

Атомне бомбардування залишається першим і єдиним випадком застосування ядерної зброї проти міст. Вибухи знищили величезні території, миттєво вбили десятки тисяч людей, а ще тисячі померли згодом внаслідок променевої хвороби.

Реклама

Пояснюючи, що саме відбувається під час вибуху атомної бомби, Веллерштейн дав покроковий опис впливу радіації та ударної хвилі на людину.

Він зазначив: «Перше, що ви побачите, якщо взагалі побачите, — це неймовірна яскравість. Разом із нею приходить потужний радіаційний спалах. Якщо ви достатньо близько, миттєво отримаєте велику дозу радіоактивних частинок — гамма-променів, бета-частинок та іншого, що проходить крізь тіло. Для бомби в Хіросімі смертельна доза радіації охоплювала радіус приблизно 1,2 км. Якщо ви опиняєтеся в цій зоні, ймовірність вижити надзвичайно низька. Навіть перебуваючи далі від епіцентру, ви все одно можете отримати значне опромінення. Хоча для більшості типів ядерної зброї це не є найбільшою загрозою, але теж небезпечно».

Ядерний вибух / © Pixabay

Після радіації, каже експерт, людина відчуває екстремальне тепло.

«Поверхня вогняної кулі на мить стає гарячішою за Сонце. Якщо ви у прямій видимості, це ніби Сонце раптово опинилося прямо поруч. Занадто близько — і ви буквально можете випаруватися. Більшість людей у Хіросімі та Нагасакі не випарувалися, але дістали тяжкі опіки».

Реклама

Веллерштейн наголошує: на відстані від «нульової точки» будівлі можуть бути або повністю знищені, або майже повністю зруйновані.

«У першу частку секунди після вибуху вогняна куля перегріває повітря. Цей перегрітий шар рухається назовні — це і є ударна хвиля. Вона накочується на землю, котиться вздовж неї й штовхає все, що зустрічає. Чим далі — тим слабше, але навіть на відчутній дистанції хвиля достатньо сильна, щоб завдавати величезних руйнувань. У Хіросімі на відстані близько 300 метрів тиск вибуху був достатнім, щоб знести майже будь-яку будівлю. Уцілілі споруди, як-от знаменитий Купол атомної бомби, були фактично випотрошені».

Купол Генбаку — єдина будівля, що встояла після ядерного удару по Хіросімі. Після війни його зберегли як символ надії на мир і заклик до заборони ядерної зброї.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США «досить скоро» проведуть ядерні випробування.