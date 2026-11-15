Що точно варто брати в секонді та на барахолці: перелік цінних речей

Що брати в секондгенді / © Unsplash

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У дорогих антикварних лавках та вінтажних шоурумах, звісно, можна знайти цікаві речі. Проте справжні скарби за копійки найчастіше ховаються у секондгендах та на барахолках. Незвичайні речі з таких прилавків можуть наповнити ваш дім живим характером минулих епох. А деякі знахідки можуть коштувати навіть десятки тисяч доларів, якщо добре пошукати.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Які цінні речі варто брати в секондгендах та на барахолках

Аби знаходити справжні скарби, варто навчитися розрізняти характерні відтінки, клейма та фактуру матеріалів. Так, серед мотлоху ви зможете знаходити щось справді вартісне. Насамперед беріть речі, яким легко знайти нове застосування в побуті: від акцентного декору та органайзерів до вишуканого сервізу.

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Серед того, що може вам окупитися в кілька разів чи послужити ще не одне десятиліття, звертайте увагу на такі речі:

Кольоровий посуд Pyrex

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Хоча марка Pyrex випускає кухонне приладдя і зараз, справжньою пристрастю колекціонерів залишаються її вінтажні серії у насичених кольорах — бірюзовому, червоному, жовтому та рожевому. На ринку такі миски й форми нерідко оцінюють від 2000 грн, а рідкісні екземпляри коштують ще дорожче.

Якщо побачите такий посуд на секондгенді, хапайте одразу.

Кришталеві вази

Кілька десятиліть тому без кришталю не обходився жоден список весільних подарунків, але сучасна мода відсунула його на другий план. Як наслідок, усі вази та чаші, які дбайливо берегли попередні власники, почали припадати пилом та опинятися на барахолках.

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Утім, сьогодні дизайнери інтер’єрів заново відкривають потенціал кришталю в декорі.

«Я наповнюю кришталеві вази білими тюльпанами або білими гортензіями й розставляю їх по всьому будинку — особливо в несподіваних місцях, як-от у ванній кімнаті, пральні чи коридорах», — ділиться досвідом засновниця студії Kaylee Taylor Interiors Кейлі Сміт.

Жінка обирає високі, але вузькі вази, які мають красивий вигляд в інтер’єрі.

Прикраси з бакеліту

Бакеліт — один із перших видів пластику, винайдений на початку ХХ століття, з якого робили все: від деталей побутової техніки до біжутерії. Проте в історію моди він увійшов насамперед завдяки браслетам.

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Сьогодні ці масивні, яскраві кільця знову на піку популярності, тож знахідка хоча б одного такого аксесуара у секондхенді — велика удача. Окремі раритетні прикраси з бакеліту колекціонери купують за сотні, а часом і за тисячі доларів.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Посуд із жадеїту

Ніжний молочно-зелений посуд із жадеїту підкорив кухні ще у 1940-х роках завдяки таким виробникам, як Fire-King та McKee. Зараз в антикварних крамницях та на платформах на кшталт Etsy за нього просять від 500 доларів і більше.

Але на барахолках можна знайти такий посуд за копійки. Помітивши на стелажі цей характерний весняний відтінок, сміливо кладіть знахідку до свого кошика.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Латунні свічники

Новий або антикварний свічник із цільної латуні суттєво вдарить по вашому гаманцю, але на секондгендах такий коштуватиме недорого.

В інтер’єрі вони матимуть чудовий вигляд, особливо на фортепіано, в їдальні, у ванній кімнаті, поруч зі старовинними книгами чи предметами мистецтва.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Карнавальне скло

Скло з характерним райдужно-перламутровим відливом, відоме як «карнавальне», зараз переживає справжній ренесанс. Його виготовляли у першій половині ХХ століття, найчастіше у помаранчевих, бірюзових та зелених відтінках.

На сучасних аукціонах рідкісні зразки такого скла продають за тисячі, а іноді й за сотні тисяч доларів. У секондгендах все ще можна відшукати переливчасті вази, салатники, келихи чи тарілки.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Вироби з бамбука та ротанга

Плетені світильники й абажури, бамбукові або плетені таці, маленькі бамбукові скриньки та підставки для рослин можуть прикрасити вашу квартиру чи будинок. Вінтажні бамбукові меблі сягають у вартості десятків тисяч гривень.

Більшість таких меблів походить із середини ХХ століття.

Авторська кераміка

Обираючи кераміку на барахолці, не полінуйтеся зазирнути на денце посуду у пошуках клейма чи підпису майстра. Ці речі будуть особливими і за сотню років. Підпис відомого автора може перетворити скромну знахідку на актив високої вартості.

Декор із натурального дерева

«Дерев’яні предмети декору знайти досить легко; вони дозволяють без зайвих зусиль наповнити простір вінтажним теплом і особливим характером», — каже продавчиня вінтажу Челсі Вілковіц.

Особливо високо цінуються вироби ручної роботи або предмети, виготовлені зі старовинної деревини.

Срібний декор та предмети для сервірування

Нове столове срібло коштує невимовно дорого, та на барахолках можна знайти срібні вироби, що продаються за цінами звичайного посуду. Справжньою удачею стане знахідка кількох повних столових наборів, але навіть окремі сервірувальні предмети стануть вишуканим доповненням до вашого столу.

Звертайте увагу на фігурні краї, монограми, гравіювання, предмети незвичних форм та застосувань.

Позолочені рамки

Рамки для картин і фотографій належать до категорії товарів, ціни на які у звичайних магазинах «кусаються». Але на барахолках такі рамки можна знайти за символічну суму.

«Я люблю колекціонувати вінтажні чи антикварні дзеркала, а також золоті або позолочені рамки для творів мистецтва. Оформлення стін може бути складним і дорогим завданням, проте можна використати речі, придбані в комісійних магазинах чи на барахолках — наприклад, вигадливо оздоблені дзеркала різних розмірів або рами, які ви можете наповнити власними витворами мистецтва», — каже блогерка Ванесса Чаверрі-Грац.

До того ж, ніколи не знаєш напевно: придбана за копійки позолочена рамка цілком може виявитися антикваріатом вартістю у сотні тисяч гривень.

Чавунний посуд

У секондгендах та комісійних магазинах завжди звертайте увагу на чавунний посуд. Головна перевага чавуну полягає в тому, що він служить вічно. Такий посуд нерідко передають у спадок із покоління в покоління, але навіть якщо вам не дісталася від прабабусі фірмова чавунна сковорідка, засмучуватися не варто.

У секондхенді цілком реально відшукати старий чавунний посуд за копійки.

Вироби з мармуру та натурального каменю

Головний критерій оцінки тут — вага: суцільний мармур чи камінь завжди відчутно важчі за легкі композити чи пластикову імітацію.

Обираючи тацю, підставку чи вазу, спершу візьміть її до рук і оцініть масивність матеріалу.

Як прибрати запах секондгенду з речей

Нагадаємо, специфічний запах вживаного одягу з’являється через попереднє санітарне оброблення, тривале зберігання у закритих приміщеннях або підвищену вологість у погано провітрюваній шафі.

Щоб освіжити речі та перебити неприємний аромат без багаторазового прання, у шафу поруч з одягом можна на кілька днів покласти сухе лаврове листя, загорнуте у тканинний мішечок або серветку.

Якщо запах надто стійкий, речі варто вивісити на свіжому повітрі, замочити на 30–60 хвилин у воді зі столовим оцтом перед пранням або додати під час прання в барабан кілька ложок харчової соди. Крім того, суху соду можна залишити безпосередньо біля одягу в шафі як натуральний поглинач запахів.

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