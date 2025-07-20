Що трапляється з парами, які займаються сексом в літаку: зізнання стюардеси

Салон літака. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Ідея сексу на висоті 30 000 футів (9 000 метрів) вже давно стала гламурною в поп-культурі і на деяких авіарейсах трапляються пасажири, які намагаються встановити інтимну близькість під час польоту.

Стюардеса Менді Сміт, яка понад 12 років літала на літаках Virgin Atlantic розповіла про наслідки для таких пар, повідомляє Daily Mail.

За її словами, персонал авіакомпанії знає про такі спроби, які трапляються «на одному з 20 або 30 рейсів», і що в них є способи боротьби з цим.

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Менді зазначила, що бортпровідники навчені розпізнавати, коли пасажири планують інтимну близькість на борту літака, і спостерігають за їхньою поведінкою під час користування туалетами або під час їхнього зближення.

Якщо пасажирів спіймають на сексі в туалеті, бортпровідники можуть навіть зняти замкнені двері, щоб викрити їх.

«Ми можемо зняти ці двері. Навіть якщо вони замкнуті, ми можемо їх відчинити… Але я зупиняла людей, стукаючи і кажучи щось на кшталт: «Вибачте, чи можете ви вийти? Бо я приблизно знаю, що ви робите», - зізналася бортпровідниця.

Менді визнала, що під час нічних рейсів, особливо коли поруч немає дітей, вони можуть заплющувати на це очі.

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«Гірше, коли на борту є діти, і це вдень», - зазначила вона.

Американський адвокат з кримінальних справ Норм Паттіс розповів, що залежно від того, звідки або куди прилетіли пасажири, заняття сексом на борту літака може призвести до судимості.

Це може вважатися тяжким злочином, але лише якщо пасажирів спіймають на публічних діях – наприклад, на своєму місці, перед іншими людьми.

«Щоб зробити переконливе кримінальне переслідування, вас мають спіймати на гарячому», - наголосив він.

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Нагадаємо, на одному з нічних авіарейсів у США жінка дві години терпіла дивну поведінку пасажира, що сидів позаду.