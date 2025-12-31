Що варто зробити рівно опівночі: 10 новорічних забобонів для удачі 2026 року

Новий рік

Поки світ готується зустрічати 2026-й, у різних країнах оживають давні звичаї, яким приписують здатність приносити щастя, здоров’я й добробут. Частина з них добре відома, інші — залишаються локальними традиціями, але їх значення від цього не менш цікаве.

Про це повідомило видання Mirror.

У різних культурах вважають, що саме в момент настання нового року можна «переналаштувати» своє життя. Нижче — десять способів, які за народними віруваннями допомагають привернути удачу.

Горошок на вбранні

На Філіппінах радять зустрічати новий рік у одязі з круглим візерунком. Крапки символізують монети, а отже — достаток. За повір’ям, такий принт приваблює фінансовий успіх у новому році.

Стрибок у Новий рік

У Данії рівно опівночі люди стрибають зі стільця чи дивана. Це має символізувати відмову від старих проблем і «приготування» до нового етапу. Проте в народі кажуть: якщо стрибок не вдасться, рік може бути не надто вдалим.

Хто першим зайде в дім

Шотландська традиція «first footing» пов’язана з першим гостем після опівночі. Найбільш бажаним вважають високого темноволосого чоловіка, який приносить хліб, віскі, сіль або вугілля — символи захисту й благополуччя. Коріння вірування ведуть у часи вікінгів, коли поява світловолосих незнайомців асоціювалася з небезпекою.

Розбите скло

У багатьох традиціях битий посуд у новорічну ніч — не проблема, а радше знак оновлення. Чим більше уламків — тим більше, за повір’ям, позитивних змін принесе новий рік.

Омела під подушкою

В ірландському фольклорі омела символізує любов. Її гілочку кладуть під подушку, вірячи, що вона допоможе побачити у сні майбутнього коханого або привернути романтику в наступному році.

Гранат на щастя

У Греції та Туреччині гранат розбивають опівночі на порозі будинку. Кількість зернят, що розлетяться, нібито вказує на рівень удачі, здоров’я та достатку у майбутньому році.

Хлібні удари

Ірландці колись «виганяли» з дому нещастя, стукаючи буханцем по дверях і стінах. Сьогодні традицію частіше замінюють гучними ударами каструль та сковорідок, але сенс — привернення удачі — залишився.

Новорічний поцілунок

Поцілунок опівночі — один із найпоширеніших звичаїв у світі. Вважається, що він допомагає зміцнити стосунки або привернути кохання у новому році.

12 виноградин

В Іспанії традиційно з’їдають 12 виноградин — по одній на кожен удар годинника. За повір’ям, кожна ягода забезпечує успіх у відповідному місяці нового року.

Відчинені двері та вікна

Ще одна ірландська традиція — широко відчинити вхідні двері й вікна опівночі. Це має випустити зі старого року всі негаразди та впустити нові можливості.

Нагадаємо, напередодні свят експерти підготували добірку незвичних новорічних традицій із різних країн. До списку увійшли звички, про які більшість навіть не здогадуються — від ритуальних дзвонів у Японії до круглих фруктів на Філіппінах.