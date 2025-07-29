Яйця / © Unsplash

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Нещодавнє дослідження виявило цікавий зв’язок між тим, як ми готуємо яйця, і нашими особистісними рисами. У опитуванні взяли участь понад тисяча жителів Великої Британії, які розповіли про свої харчові звички та стиль життя.

Про це повідомило видання Unilad.

Варені яйця

Дослідження показало, що любителі варених яєць частіше виявляють імпульсивність і меншу організованість у повсякденному житті. Також серед них вища ймовірність розлучень порівняно з тими, хто віддає перевагу іншим способам приготування. Цей варіант популярніший серед жінок.

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Яйця-пашот

Ті, хто обирає яйця-пашот, зазвичай описуються як щасливіші, товариські та відкриті люди. Вони частіше носять яскравий одяг, слухають енергійну музику і, за даними опитування, часто мають двох дітей. Також було помічено, що такі люди зазвичай виросли в сім’ях з не більше ніж одним старшим братом або сестрою. Цей спосіб також був популярніший серед жінок.

Смажена яєчня

Цей варіант переважно обирають молоді чоловіки, які мають старших братів і сестер. Дослідження пов’язує їх із творчістю, допитливістю та відкритістю до нового досвіду. Також, за результатами опитування, такі люди частіше мають активне сексуальне життя та яскраві сни.

Омлети

Любителі омлетів, як правило, описуються як організовані, дисципліновані та надійні особи. Вони рідше розлучаються, живуть довше і часто мають охайні домівки.

Яєчня-бовтанка

Цей спосіб популярний серед людей у віці 20–39 років, які займають керівні посади або мають іпотеку. Однак, на думку дослідників, вони можуть бути менш відкритими в спілкуванні.

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Варто зазначити, що результати ґрунтуються на відносно невеликій вибірці, тому їх слід інтерпретувати з обережністю. Однак цікаво, що навіть такі прості харчові вподобання можуть мати певні зв’язки із психологічними особливостями.

Раніше ми пропонували пройти тест, який визначить, чи схильні ви до ризику.