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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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45
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2 хв

Що ваш улюблений спосіб приготування яєць може розповісти про вашу особистість: дослідження

Смажені, варені, омлет чи пашот — ваш вибір яєць на сніданок може розкрити риси характеру, ставлення до стосунків і навіть рівень щастя.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Яєчня

Яєчня / © Freepik

Як ви любите яйця на сніданок — смажені, варені, пашот, омлет чи бовтанку? Як з’ясувалося, цей вибір може багато розповісти про ваш характер, звички та навіть стосунки.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження показує, що спосіб приготування яєць напряму пов’язаний із рисами особистості, стилем життя і тим, як люди поводяться в стосунках. Усе — від рівня сумлінності до ймовірності розлучення — може проявлятись у тому, що саме ви кладете на тарілку вранці.

Яйця-пашот: щасливі, яскраві, компанійські

Яйця-пашот. / © Credits

Яйця-пашот. / © Credits

Любителі яєць-пашот зазвичай походять із невеликих сімей, мають двох дітей і добре ладнають з іншими. Вони часто екстраверти, душа компанії, відкриті до спілкування та віддають перевагу яскравому одягу і позитивній музиці. У середньому — це найщасливіша група.

Варені яйця: безтурботні, імпульсивні — і під ризиком розлучення

Варені яйця. / © Фото з відкритих джерел

Варені яйця. / © Фото з відкритих джерел

Ті, хто надає перевагу вареним яйцям, зазвичай менш організовані, схильні до спонтанних рішень і не дуже відповідальні. Вони демонструють нижчі показники сумлінності — психологічної схильності бути зібраним і надійним. Цікаво, що саме в цій групі частіше фіксується більший ризик розлучень.

Яєчня (глазунья): волелюбні, креативні, з багатою уявою

Яєчня. / © unsplash.com

Яєчня. / © unsplash.com

Любителі смажених яєць — це люди з багатою уявою, схильні до творчості та відкриті до нового. Вони частіше пам’ятають свої сни та мають активніше інтимне життя, ширший досвід і сильніший статевий потяг.

Яєчня-бовтанка: врівноважені, амбітні, але стримані у спілкуванні

Яєчня-бовтанка. / © Pexels

Яєчня-бовтанка. / © Pexels

Ті, хто надає перевагу м’яко збитим яйцям, зазвичай більш емоційно стабільні, рідше відчувають тривогу чи сум, але водночас є більш закритими. Ця група часто представлена серед молодих фахівців, які вже досягли певного рівня добробуту.

Омлет: організовані, надійні — і живуть довше

Омлет. / © Pexels

Омлет. / © Pexels

Любителі омлетів — це самодисципліновані, зібрані й охайні люди. Часто належать до середнього класу, мають більш стабільні стосунки та нижчий рівень розлучень. Дані дослідження також вказують, що саме ця група може мати більшу тривалість життя.

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