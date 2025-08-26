Що насправді відбувається із загубленими валізами в аеропортах — розслідування The Guardian

Втрачені валізи з аеропортів / © pixabay.com

Колись валізи, які так і не вдалося повернути власникам, просто відправляли на звалище. Тепер же їх продають на спеціальних аукціонах, а покупці займаються так званим «валізним гемблінгом» — купують чемодани з невідомим вмістом і отримують шанс зазирнути у чиєсь особисте життя.

Журналістка видання The Guardian Emma Russell відвідала аукціон у Тотінгу, на півдні Лондона, і витратила 100 фунтів стерлінгів (5 579 грн), аби придбати чотири таких валізи. Серед них — яскраво-жовта, що здавалася майже новою, важка й замкнена на замок; чорна, заповнена «під зав’язку»; синя з компасом у ручці та невелика у клітинку, схожа на Louis Vuitton.

«Її знайомий Річард Стейсі, постійний відвідувач аукціону, називає це справжнім азартом: люди роблять ставки на „кота в мішку“ і діляться знахідками в соцмережах. Один із таких роликів на TikTok, де блогерка з Чеширу розпаковувала синю валізу з Хітроу, зібрав понад 15 млн переглядів», — йдеться у матеріалі.

Що можна знайти у валізах

Стейсі, фізіотерапевт і батько п’ятьох дітей, одного разу купив Samsonite за £60. Всередині були жіночі речі невеликого розміру, кілька пар взуття, серед яких — шльопанці Gucci. Сумку він залишив собі, а решту продав або віддав на благодійність. Іншим разом йому дісталася валіза з хіджабами та жіночою футбольною формою.

Ще одна покупчиня, Шевель Джейкобс, зізнається: для неї це не лише шанс заощадити, а й своєрідна розвага з друзями. Одного разу вона придбала чемодан за 20 фунтів стерлінгів (1 115 грн) і знайшла там дизайнерські туфлі та сумку Louis Vuitton.

Чому багаж губиться

За статистикою, понад 92% валіз зрештою повертаються власникам, однак близько 8% залишаються без господаря. Причини різні: помилки під час реєстрації, відрив ярликів, пересадки, погодні умови, затримки рейсів чи брак персоналу в аеропортах після пандемії.

У 2022 році у світі було втрачено близько 26 млн одиниць багажу — 8 на кожну тисячу пасажирів. У Британії понад 28% мандрівників зізналися, що за останні п’ять років їхній багаж хоча б раз губили чи обробляли неправильно.

Нові технології та друге життя валіз

Сьогодні авіакомпанії намагаються автоматизувати процес: з’являються системи штучного інтелекту, які «перепризначають» багаж на наступний рейс, та цифрові сервіси відстеження. Деякі перевізники навіть інтегрують Apple AirTag, щоб швидше знаходити загублені речі.

Якщо ж валіза залишається без власника понад три місяці, її передають на продаж. В США працює ціла мережа магазинів Unclaimed Baggage, де можна знайти все — від одягу до унікальних артефактів. Серед найцінніших знахідок — смарагд у 40 каратів та єгипетські реліквії віком понад 3,5 тисячі років.

Чи варто ризикувати?

Вміст валіз різниться: від звичайних речей і книжок до дизайнерських аксесуарів, техніки та навіть історичних цінностей. Проте є й емоційний момент — купуючи чужі речі, люди відчувають себе «слідопитами», які доторкаються до чиєїсь історії.

Експерти радять мандрівникам: щоб уникнути неприємностей, завжди залишайте у валізі картку з контактними даними, виділяйте багаж яскравими бірками або наліпками й, можливо, варто позбутися старої білизни — ніхто не хоче, аби саме вона стала «експонатом» на чужому TikTok.

