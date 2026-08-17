Що відбувається з яйцем під час варіння: чому одне виходить рідким, а інше — крутим

Яйце варене / © pexels.com

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Здавалося б, приготувати яйце — одна з найпростіших кулінарних справ. Проте навіть кілька хвилин можуть кардинально змінити його консистенцію: жовток залишиться рідким, стане кремовим або повністю затвердне. Річ не лише у часі варіння, а й у тому, як під впливом температури змінюються білки.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Яєчний білок приблизно на 90% складається з води, а решта — це різні білки, зокрема овальбумін, овотрансферин та авідин. Під час нагрівання вони змінюють свою структуру — цей процес називається денатурацією.

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Білок починає згортатися приблизно за температури 60–65 °C. Білки жовтка зазвичай тверднуть за вищої температури — близько 65–70 °C. Саме тому під час короткого варіння білок уже може бути готовим, тоді як жовток залишається рідким. Якщо яйце готувати довше, затвердне і жовток.

На результат також впливають розмір яєць, їхня кількість у каструлі та температура води. Якщо покласти одразу багато холодних яєць у киплячу воду, вона на певний час охолоне, тому час приготування зміниться.

Чи стає яйце кориснішим після термічної обробки

Нагрівання не «знищує» всі поживні речовини яйця. Білки лише змінюють структуру і стають доступнішими для травних ферментів, тому організму легше їх засвоювати.

Термічна обробка також змінює властивості авідину — білка, який у сирому яйці може зв'язувати біотин і перешкоджати його засвоєнню.

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Водночас частина вітамінів, зокрема A, D та E, є відносно стійкими до нагрівання, тому за помірної термічної обробки значна їх кількість зберігається.

Варене яйце — безпечніше

Приготування яйця має значення і з погляду харчової безпеки. Сирі яйця можуть містити патогенні мікроорганізми, зокрема сальмонелу. Достатня термічна обробка допомагає знищити потенційно небезпечні бактерії та зменшити ризик харчового отруєння.

Тож варене яйце, омлет чи яєчня — це не лише питання смаку та бажаної консистенції. Приготування змінює структуру продукту, покращує засвоєння білків і робить його безпечнішим для споживання.

Чому жовток іноді стає зеленуватим

Якщо яйце переварити або після приготування воно повільно охолоджується, навколо жовтка може з'явитися зеленувато-сірий обідок. Це результат хімічної реакції між сіркою з білка та залізом із жовтка.

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Такий колір може виглядати не дуже апетитно, але сам по собі не свідчить про те, що яйце зіпсувалося. Щоб зменшити ймовірність появи обідка, після варіння яйця варто швидко охолодити.

Раніше ми писали, що яйця можуть бути частиною здорового раціону, якщо вживати їх помірно. Вони містять повноцінний білок, холін, вітаміни A, D, B12, селен та інші корисні речовини. Регулярне вживання яєць допомагає довше відчувати ситість, підтримувати м'язи та забезпечувати організм важливими поживними речовинами. Жовток також містить лютеїн і зеаксантин, які важливі для здоров'я очей. Водночас яйця містять холестерин. Для більшості здорових людей одне яйце на день не становить проблеми, однак людям із підвищеним холестерином чи серцево-судинними захворюваннями кількість яєць у раціоні варто узгодити з лікарем.

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