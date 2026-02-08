Що відбувається з організмом, якщо пити мало води: пояснення лікаря

Недостатнє споживання води може серйозно нашкодити здоров’ю / © pexels.com

Недостатнє споживання води може мати серйозні наслідки для організму — настільки, що після цього хочеться замінити ранкову каву склянкою звичайної води.

Про це йдеться у матеріалі unilad із посиланням на Metro Online.

Експертка розповіла, як саме реагує тіло, коли йому бракує рідини, та чому зневоднення небезпечніше, ніж здається на перший погляд.

Існує певна «золота норма» споживання води на день, однак вона відрізняється залежно від віку та індивідуальних особливостей людини. Наприклад, дітям віком від чотирьох до восьми років рекомендують випивати близько 1,2 л води на день. Водночас людям віком від 60 років варто орієнтуватися на 1,6-2 л на добу.

Але що відбувається, якщо ці показники не виконуються?

В інтерв’ю Metro Online лікарка Надіра Авал пояснила, як організм реагує на нестачу води в щоденному раціоні.

Мозок

За словами лікарки, при зневодненні зменшується об’єм крові, що призводить до зниження кровотоку до мозку. Найчастіше це проявляється у вигляді головного болю.

Рот, шкіра та губи

«Коли організм зневоднений, вироблення слини зменшується, через що з’являється відчуття сухості або липкості в роті», — пояснила докторка. Вона додала, що губи також стають сухими та можуть тріскатися.

Крім того, шкіра втрачає пружність і виглядає менш зволоженою. Один із простих способів перевірити рівень зневоднення — так званий «щипковий тест».

«Необхідно злегка ущипнути шкіру на тильному боці долоні й відпустити. Якщо вона не повертається швидко у звичне положення та ніби „стирчить“, це може свідчити про зневоднення», — пояснила фахівчиня.

Рівень енергії

Втома — одна з ключових ознак нестачі води. Коли організму бракує рідини, йому доводиться докладати більше зусиль для виконання навіть базових процесів, що призводить до відчуття виснаження та нестачі енергії.

Тож якщо ви почуваєтеся мляво, але це не пов’язано з недосипанням, цілком імовірно, що організму просто не вистачає води.

У крайніх випадках сильне зневоднення може призвести навіть до втрати свідомості через падіння артеріального тиску, застерігає лікарка.

«За появи таких симптомів важливо негайно почати усувати зневоднення. У більшості випадків легку або помірну нестачу рідини можна компенсувати збільшенням споживання води. Однак у тяжких ситуаціях або вразливих групах населення — зокрема у маленьких дітей та людей похилого віку — може знадобитися медичне втручання», — підсумувала експертка.

