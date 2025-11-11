Що відчувають люди після смерті: жінка, яка вижила двічі, розповіла правду про потойбіччя

Жінка пережила дві клінічні смерті і розповіла, що насправді відбувається в потойбічному світі

Американка Дебора Прум, яка живе у Вірджинії, двічі пережила клінічну смерть і вперше відкрито розповіла, що бачила під час цих надзвичайних станів.

Про це йдеться на dailymail.

Дебора, дружина, мати та колишній директор дослідницького центру в Медичній школі Дартмуту (Нью-Гемпшир), пережила два серйозні інциденти, що майже зруйнували її родину, під час яких вона відчула стан поза тілом.

Перший випадок трапився в середині 1980-х років, коли Дебора раптово пішла у передчасні пологи з першим сином. У неї різко підскочив тиск, були проблеми з кров’ю і печінкою, і вона пережила кілька нападів.

За словами Прум, під час медичної надзвичайної ситуації вона залишила своє тіло й опинилася в стані без болю та емоцій, спостерігаючи за собою з лікарняної стелі, поки лікарі намагалися врятувати її та немовля.

«Я дивилася на себе зверху, і все відчувалося так, наче я зовсім не існую фізично. Було спокійно і без страху», — згадує Дебора.

Через понад 20 років Прум і її чоловік потрапили в майже смертельну автомобільну аварію. Під час інциденту Дебора відчула себе у світі, освітленому жовтим сяйвом, де існувала як чиста енергія.

«Після аварії я зовсім не відчувала себе окремою особистістю. Я стала частиною якоїсь більшої життєвої сили і відчувала абсолютний спокій і безпеку», — розповіла Прум.

Дебора зазначає, що під час аварії до неї підійшов невідомий чоловік і тримав її за руку, поки не приїхала швидка, але ні її чоловік, ні рятувальники його не бачили.

«Цей чоловік допоміг мені не рухатися через травми та тримав за руку, поки не приїхала швидка. Хоча я пам’ятаю його чітко, ніхто інший його не бачив», — додала вона.

В обох випадках Прум відчула стан поза тілом і отримала можливість спостерігати події з іншої перспективи. Під час першої клінічної смерті вона провела три дні у медично індукованій комі, а її новонароджений син перші два тижні провів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

«Мені потрібно було пережити дві клінічні смерті, щоб повірити, що такі досвіди справді існують. Без цього я, мабуть, не повірила б», — каже Дебора Прум.

Нині дослідники все частіше фіксують у людей, які пережили клінічну смерть, подібні відчуття входження в інший вимір свідомості. Досвід Дебори підтверджує, що потойбічний світ для деяких людей може проявлятися як стан абсолютного спокою та єдності з життєвою силою.

