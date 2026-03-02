ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
477
4 хв

Що ви не знали про Тараса Шевченка: таємне життя українського Кобзаря

Тарас Шевченко народився в кріпацькій родині і пройшов шлях від служби в панському домі до всесвітньо визнаного митця, чия творчість і сьогодні звучить як заклик до свободи.

Тетяна Мележик
Таємниці життя Тараса Шевченка

Таємниці життя Тараса Шевченка / © Pixabay

Його біографія — не просто перелік дат, а живий, багатошаровий нарис випробувань і перемог, де кожна деталь відкриває глибину його характеру: від пристрасті до чаю з ромом до тисяч малюнків, створених у солдатських казармах. Ця стаття розкриває маловідомі грані генія, роблячи його близьким і зрозумілим і для школяра, і для досвідченого дослідника.

Шевченко залишив по собі понад 240 поетичних творів, сотні картин і величезний культурний слід, що виходить далеко за межі літератури. Його життя поєднало художній талант, силу слова і незламну волю — які надихали покоління українців боротися за гідність. Саме тому Кобзар став не просто класиком, а живим символом національної пам’яті.

Дитинство в кріпацьких ланцюгах: перші іскри таланту

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків Григорія та Катерини Шевченків. Батько працював наймитом у поміщиків Енгельгардтів, мати виснажувалася на панщині. Рано втративши батьків, малий Тарас опинився під опікою дядька й мачухи, де зазнав і знущань, і перших уроків грамоти від дяка Совгиря. Уже тоді він малював вуглиною на стінах і підлозі, пас овець і слухав народні казки, які пізніше ожили в його поемах.

1828 року його забрали до маєтку в Вільшані, а згодом — до Петербурга як слугу поміщика Павла Енгельгардта. Там, 1831 року, Шевченко почав навчатися малярства під керівництвом Василя Ширяєва, розписуючи інтер’єри театрів і палаців. Ночами він таємно малював у Літньому саду, ризикуючи покаранням. Саме ці роки сформували його характер — поєднання ніжності і бунтарства, що згодом вибухнуло в рядках «Кобзаря».

Викуп з кріпацтва і сходження на мистецький Олімп

1838 року друзі-митці — Іван Сошенко, Євген Гребінка, Карл Брюллов і Василь Жуковський — організували лотерею з портретом Жуковського, щоб зібрати 2500 рублів на викуп Шевченка. 5 травня він отримав волю і став вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. Брюллов називав його своїм улюбленим учнем. Шевченко блискуче опановував техніку: срібні медалі, портрети, історичні композиції.

Як художник він створив близько 1300 робіт — портрети, пейзажі, автопортрети, ілюстрації. До наших днів дійшло 835 оригінальних картин і малюнків. 1840 року вийшов перший «Кобзар» — тоненька книжечка з вісьмома віршами, яка миттєво стала подією. Критики в Росії називали українську мову «діалектом», але народ сприйняв книжку як свою.

Заслання, що не зламало дух

5 квітня 1847 року Шевченка заарештували за участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Цар Микола I особисто наказав віддати його в солдати без права писати й малювати. Десять років заслання — Оренбург, Аральська експедиція, Мангишлак — нелюдські умови: муштра, цинга, солона вода, холодні казарми. Та поет таємно малював понад 200 малюнків під час експедиції і ще 170 на Мангишлаку, ховаючи альбоми.

Саме в засланні народилися найпотужніші твори: «Кавказ», «Єретик», «Неофіти». Він вів щоденник, перекладав псалми, писав автобіографічні повісті російською. Звільнили його лише 1857 року завдяки друзям після смерті Миколи I.

Художник-модник і людина з глибокою душею

Зріст лише 164 см, але широкі плечі й проникливий погляд робили його помітним. Він любив одягатися стильно, витрачаючи на костюми зароблені на портретах гроші. Улюблений напій — чай із ромом. Він чудово співав тенором, грав на гітарі та гармоніці, знав безліч народних пісень. Ніколи не одружувався, хоча закохувався щиро: у дитячу подругу Оксану Коваленко, княжну Варвару Рєпніну, кріпачку Ликеру Полусмакову.

Спадщина, що живе в кожному українці

Твори Шевченка перекладені на понад 100 мов світу. «Кобзар» став настільною книгою для мільйонів. 1860 року він видав «Буквар южнорусский» — 10 тисяч примірників для недільних шкіл. Книжку швидко заборонили, але ідея лишилася жити.

Смерть настала 10 березня 1861 року в Петербурзі. Похований спочатку на Смоленському кладовищі, а за заповітом — на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні пам’ятники Шевченку налічують 1384 об’єкти у світі, а його ім’я увічнене на кратері Меркурія, затоках, вершинах і вулицях. Його слово залишається гострим і сьогодні — як заклик до свободи.

Цікаві факти про Шевченка

  1. Зріст і зовнішність: лише 164 см, але міцна статура й пронизливий погляд

  2. Улюблений напій: чай з ромом

  3. Художня спадщина: 1300 робіт, збережено 835

  4. Перший пам’ятник: 1881 рік, Казахстан

  5. Музичні таланти: тенор, гітара, гармоніка

  6. Модник: дорогі костюми, бакенбарди, стильні чоботи

  7. Рекорд пам’ятників: 1384 по всьому світу

  8. «Буквар» 1860 року: 10 тисяч примірників для недільних шкіл

  9. Романтичні історії: пропозиції шлюбу, невтілені кохання

  10. Політична агітація: твори надихали на боротьбу за свободу

Шевченко не просто писав про Україну — він творив її словом і образом. Його життя і творчість продовжуються в кожному, хто читає «Кобзар» і відчуває, як рядки б’ються в серці.

477
