Що за отвір розташований біля зарядного порту смартфона і чому його не варто чистити голкою

Для чого отвір біля зарядки телефона / © pexels.com

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Насправді в багатьох телефонах там розташований мікрофон, який допомагає передавати голос під час розмов і покращувати якість запису звуку.

Розповідаємо, для чого потрібен цей отвір, як він працює та чому його не варто чистити підручними предметами.

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Що за отвір біля зарядки смартфона

У сучасних смартфонах зазвичай є кілька мікрофонів. Один із них розташований унизу корпусу, часто поруч із роз’ємом USB-C або Lightning. Він вловлює голос під час телефонної розмови.

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Інші мікрофони можуть бути на верхньому торці телефона або біля камер. Вони допомагають пристрою краще записувати звук і відокремлювати голос від шуму навколо.

Тому маленький отвір біля зарядки справді може бути мікрофоном, але це залежить від моделі смартфона. Якщо хочете знати напевно, перевірте інструкцію до свого пристрою.

Навіщо телефону кілька мікрофонів

Під час розмови смартфон вловлює не лише голос, а й звуки навколо: шум автомобілів, вітер, розмови інших людей. Додатковий мікрофон допомагає пристрою розрізняти ці звуки та зменшувати фоновий шум.

Наприклад, ви розмовляєте телефоном на жвавій вулиці. Кілька мікрофонів можуть допомогти системі краще виділити ваш голос на тлі міського шуму, щоб співрозмовник чув вас чіткіше. За це відповідають і самі мікрофони, і програмна обробка звуку.

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Вони також використовуються під час запису відео. Завдяки кільком джерелам звуку смартфон може краще передавати голос людини та звуки навколишнього середовища. Конкретний результат залежить від моделі телефона й того, як у ньому налаштована система запису.

Чому мікрофон розташували біля зарядного порту

У смартфоні мало вільного місця, тому виробники ретельно продумують розташування кожної деталі. Нижня частина корпусу підходить для мікрофона, адже під час звичайної телефонної розмови людина тримає телефон так, щоб говорити в його нижній край.

Водночас розташування компонентів у різних моделях відрізняється. Не кожен маленький отвір на корпусі призначений для мікрофона, тому за одним лише зовнішнім виглядом визначити його функцію вдається не завжди.

Чому не можна чистити отвір голкою

Маленький отвір біля зарядки легко сплутати з отвором для вилучення SIM-картки. Але призначення в них різне. Якщо вставити голку або скріпку не туди, можна пошкодити мікрофон чи інші внутрішні елементи смартфона.

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Навіть якщо ви точно знаєте, що перед вами мікрофон, намагатися прочистити його голкою не варто. Усередині може бути чутлива мембрана або захисна сітка, які легко пошкодити. Після цього співрозмовники можуть чути вас гірше, а записи звуку стануть тихими або спотвореними.

Якщо біля отвору накопичився пил, спробуйте обережно прибрати його м’якою сухою щіточкою. Не натискайте на поверхню та не намагайтеся проштовхнути бруд усередину.

Також не варто заливати в отвір воду, спирт чи інші рідини або спрямовувати туди сильний потік стисненого повітря. Якщо мікрофон працює погано, краще довірити його очищення фахівцеві.

Перевірте й чохол смартфона: іноді він частково перекриває отвір і заважає нормальному запису звуку.

Як перевірити, чи справний мікрофон

Якщо співрозмовник скаржиться, що вас погано чути, не поспішайте нести телефон у ремонт. Спочатку перевірте кілька простих речей:

Зніміть чохол і переконайтеся, що він не закриває отвори на корпусі. Запишіть голос у диктофоні та прослухайте запис. Зніміть коротке відео й перевірте, чи добре чути голос. Огляньте отвори на корпусі: можливо, біля них зібрався пил. Якщо проблема виникає лише в одному застосунку, перевірте, чи має він дозвіл на використання мікрофона.

Якщо звук залишається тихим або спотвореним у різних застосунках, причина може бути в забрудненні, несправності мікрофона чи програмному збої. У такому разі варто звернутися до сервісного центру.

FAQ

Для чого потрібен маленький отвір біля зарядки телефона?

У багатьох смартфонах там розташований мікрофон. Він допомагає передавати голос під час дзвінків, зменшувати фоновий шум і записувати звук під час знімання відео. Однак точне призначення отвору залежить від моделі телефона.

Чи можна чистити отвір біля зарядки телефона голкою?

Ні, оскільки голка або скріпка можуть пошкодити мікрофон і його захисні елементи. Якщо біля отвору є пил, обережно приберіть його м’якою сухою щіточкою. Якщо після цього мікрофон працює погано, краще звернутися до сервісного центру.

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