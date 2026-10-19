Що заборонено Біблією: десять повсякденних речей, які можуть вас здивувати

Що не можна робити за Біблією / © pexels.com

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Частина цих приписів виникла в конкретному історичному й культурному контексті, тому сьогодні їх тлумачать по-різному. Деякі правила належать до старозавітного закону, тоді як інші стосуються моральних принципів, які залишаються важливими для багатьох християн. В Ash&Pri розповіли, які повсякденні речі згадуються серед біблійних заборон і що вони означали.

Вживання свинини та деяких морепродуктів

У Старому Завіті є перелік тварин, м’ясо яких ізраїльтянам заборонялося вживати в їжу. Зокрема, у книзі Левит згадуються свині, а також водні істоти, які не мають плавців і луски. До цієї категорії належать, наприклад, креветки, краби та устриці.

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Такі приписи були частиною релігійного закону стародавнього Ізраїлю. Вони допомагали відокремити спільноту від інших народів і визначали правила ритуальної чистоти.

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Ставлення до цих обмежень у сучасному християнстві відрізняється залежно від конфесії та тлумачення Нового Завіту. Багато християн не вважають старозавітні харчові заборони обов’язковими для себе.

Ворожіння та звернення до віщунів

Біблія застерігає від ворожіння, чаклунства та звернення до людей, які обіцяють відкрити приховане знання про майбутнє. Зокрема, у Повторенні Закону 18:10–12 засуджуються різні форми ворожильних практик.

У давнину люди могли звертатися до віщунів, щоб дізнатися про майбутні події, отримати пораду перед важливим рішенням або пояснити незрозумілі обставини. Біблійна традиція натомість закликала покладатися на Бога й не шукати надприродних відповідей за допомогою заборонених практик.

Сьогодні цей уривок часто згадують у дискусіях про гороскопи, карти Таро та передбачення майбутнього. Водночас ставлення до окремих практик може відрізнятися залежно від релігійної традиції.

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Обман під час торгівлі

У Біблії засуджується нечесне поводження з грошима та майном інших людей. У книзі Левит 19:35–36 йдеться про правильні міри й ваги, а в Повторенні Закону 25:13–16 забороняється використовувати різні гирі для обману покупців.

У ті часи продавці могли навмисно змінювати вагу товару або застосовувати неправильні мірки, щоб отримати більший прибуток. Біблійні приписи вимагали чесності в таких операціях.

Цей принцип легко застосувати й до сучасного життя. Продаж товарів із прихованими дефектами, маніпуляції з цінами, неправдиві обіцянки клієнтам або свідоме викривлення інформації суперечать ідеї чесної торгівлі.

Прокльони та образи на адресу вразливих людей

У книзі Левит 19:14 є конкретна заборона проклинати глухого та ставити перешкоду перед сліпим. Цей припис наголошує на відповідальності за ставлення до людей, які можуть опинитися в уразливому становищі.

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Його зміст ширший за буквальну заборону: людина не повинна користуватися чужими обмеженнями, щоб завдати шкоди, принизити або обманути когось. Навіть якщо постраждалий не може почути образу чи помітити небезпеку, це не робить поганий вчинок прийнятним.

У сучасному контексті цей принцип можна пов’язати з повагою до людей з інвалідністю, протидією приниженню та допомогою тим, хто потребує підтримки.

Вживання крові в їжу

Ще одна старозавітна заборона стосується вживання крові. У Левит 17:10–14 кров пов’язується з життям, тому її споживання заборонялося в межах релігійного закону Ізраїлю.

Цей припис мав ритуальне значення: кров сприймалася як символ життя, яке належить Богові. Саме тому під час приготування м’яса вимагалося дотримуватися визначених правил.

Ставлення до цієї заборони серед сучасних християн неоднакове. Частина релігійних спільнот надає їй особливого значення, тоді як інші не вважають її обов’язковою для християн. Тому твердження, що всі християни мають однаково дотримуватися цього правила, було б неточним.

Легковажне використання Божого імені та необдумані клятви

У Десяти заповідях є настанова не промовляти ім’я Господа марно (Вихід 20:7). У Новому Завіті Ісус також закликає не використовувати клятви для підтвердження власних слів, а говорити прямо й чесно (Матвія 5:33–37).

Ці настанови пов’язують із повагою до Бога та відповідальністю за сказане. Людина не повинна прикривати неправду релігійними висловами або давати обіцянки, яких не збирається виконувати.

У повсякденному спілкуванні цей принцип означає, що довіра має ґрунтуватися на правдивості й послідовності вчинків, а не на гучних запевненнях.

Одяг із вовни та льону одночасно

У Левит 19:19 та Повторенні Закону 22:11 міститься заборона носити одяг, виготовлений зі змішаного полотна з вовни та льону. Для сучасної людини така вимога може здаватися незвичною, адже одяг із різних волокон сьогодні є звичайним явищем.

У контексті старозавітного закону це правило було частиною ширшої системи приписів, які регулювали повсякденне життя ізраїльтян. Точне пояснення цієї конкретної заборони в біблійному тексті не наведене, тому її значення залишається предметом релігійних тлумачень.

Більшість християнських традицій не розглядає цю вимогу як загальне правило для сучасного одягу. Проте вона демонструє, наскільки докладно стародавні релігійні приписи могли регулювати побут.

Позичання грошей під відсотки

У деяких старозавітних уривках ізраїльтянам заборонялося стягувати відсотки з нужденних одноплемінників. Наприклад, у Виході 22:25 та Левиті 25:35–37 йдеться про допомогу бідним без додаткового фінансового тягаря.

Сенс цих настанов полягав у тому, щоб людина, яка опинилася в скруті, могла отримати підтримку, а не потрапити в ще більшу залежність через борги. Позика мала допомагати сусідові пережити складний період, а не ставати способом наживи на його потребі.

У різних християнських традиціях ставлення до відсотків за позиками розвивалося по-різному. Тому біблійне засудження експлуатації боржників не варто автоматично ототожнювати із забороною будь-яких сучасних кредитів.

Плітки та поширення неправдивих відомостей

Біблія неодноразово застерігає від наклепу, пліток і слів, які завдають шкоди іншій людині. У Левиті 19:16 забороняється поширювати наклепницькі відомості про ближнього, а в Приповістях 11:13 наголошується на небезпеці розголошення чужих таємниць.

Такі настанови стосуються не лише відвертої брехні. Необдумане поширення чуток, перекручування чужих слів і розголошення довіреної інформації також можуть руйнувати стосунки та репутацію.

У час, коли повідомлення швидко поширюються через соціальні мережі й месенджери, цей принцип залишається актуальним. Перед тим як передати неперевірену інформацію далі, варто замислитися, чи не зашкодить вона іншій людині.

Надмірності в їжі та алкоголі

Біблія не містить загальної заборони на їжу чи вживання вина, однак застерігає від пияцтва та ненажерливості. Наприклад, у Приповістях 23:20–21 читачів закликають не долучатися до звичок тих, хто надмірно п’є та переїдає.

У Новому Завіті також засуджується пияцтво, зокрема в Ефесян 5:18. Ці настанови наголошують на самоконтролі та відповідальному ставленні до власної поведінки.

Важливо розрізняти помірне вживання їжі чи напоїв і залежність або надмірності, які шкодять людині та її оточенню. Саме останні перебувають у центрі біблійних застережень.

Ця стаття має виключно інформаційний характер і знайомить читачів із біблійними поглядами на заборонені речі. Матеріал не є закликом до дії, не замінює особистого осмислення релігійних текстів і не має на меті нав’язувати будь-які переконання.

Чому деякі біблійні заборони сьогодні тлумачать інакше

Щоб зрозуміти біблійні приписи, потрібно враховувати їхній історичний контекст. Частина правил була адресована стародавньому Ізраїлю та регулювала ритуальну чистоту, харчування, одяг і суспільні відносини. Інші настанови стосуються моральних принципів — чесності, милосердя, вірності та поваги до ближнього.

Християнські конфесії по-різному пояснюють, які старозавітні приписи залишаються обов’язковими для вірян. Тому окремі біблійні заборони не варто подавати як однакові правила для всіх християн.

Водночас багато з цих текстів порушують питання, актуальні й сьогодні: як поводитися з грошима, чи можна обманювати заради вигоди, як ставитися до вразливих людей і наскільки відповідально використовувати власні слова.

Біблійні настанови охоплюють значно більше сфер життя, ніж може здаватися на перший погляд. А їхнє тлумачення потребує уваги до конкретного уривка, історичних обставин і традиції, у межах якої його читають.

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