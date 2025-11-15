Щодня 5 тонн чилі: китаєць зізнався, навіщо годує риб пекучим перцем

Перець чілі виявився дуже корисним для риб / © Reuters

Незвичайний рибний ставок у Чанші в китайській провінції Хунань, став сенсацією, оскільки його власники годують понад 2 тисячі риб не традиційним кормом, а величезною кількістю перцю чилі. Щодня вони згодовують рибам до п’яти тонн пекучого перцю. Власники стверджують, що завдяки цій пекельній дієті риба має привабливіший вигляд, набуває золотистого блиску і, головне, стає набагато смачнішою.

Про це повідомляє NDTV.

Секрет гострої дієти

Цим ставком площею близько 4 гектарів керує 40-річний рибалка Цзян Шен та його колишній однокласник Куан. Вони використовують той самий гострий перець, який зазвичай вживають люди.

Цзян пояснює, що риба, на відміну від людей, не має смакових рецепторів, тому пекучість її не турбує. Вона переважно оцінює їжу за запахом. За словами фермера, спершу риба неохоче їла перець, але згодом звикла.

Користь для здоров’я та економія

Годування перцем виявилося корисним не лише для смаку, а й для здоров’я риби. Цзян зазначає, що чилі багатий на вітаміни, які є такими ж поживними для риб, як і водні рослини.

Основні переваги чилі-дієти:

Покращення травлення: Капсаїцин, що міститься у перці чилі, прискорює травлення риб і допомагає їм краще засвоювати поживні речовини, що призводить до швидшого зростання.

Захист від паразитів: Гострий перець допомагає утримувати паразитів на відстані та запобігає їхньому легкому прикріпленню до тіла риби.

Покращення зовнішнього вигляду: Луска риби набуває золотистого блиску, а м’ясо стає м’якшим та смачнішим, ніж у риб на звичайному раціоні.

З економічної точки зору, цей метод годування виявився дуже вигідним. Власники ставка отримують перець чилі безкоштовно від місцевих фермерів. Це переважно нерозпроданий або такий, що псується, урожай, тому використання його в якості корму набагато економічніше, ніж вирощування трави.

Завдяки унікальному методу годування, ставок став місцем, яке варто відвідати, і відтепер привертає увагу рибних ентузіастів та відвідувачів з усієї країни.

