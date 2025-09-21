Щука, судак, окунь будуть активно клювати: де і коли ловити

Рибалка

З середини вересня риба активно починає готуватись до зими, а це означає, що рибалок чекає хороший улов. За прогнозами, активне клювання триватиме майже весь тиждень — з 23 по 28 вересня. Єдиний виняток — понеділок, 22 вересня, коли клювання очікувати не варто.

Хижі риби, як щука, судак та окунь, активно полюють, накопичуючи жир перед холодами. Мирна риба, наприклад короп, карась чи лящ, збирається в зграї та легше піддається ловлі.

Ключ до успіху — знати біологічні звички риби та особливості водойм:

Щука у вересні мігрує в глибокі ями, але інколи полює біля берега серед очерету.

Окунь збивається в зграйки, що полегшує лов, але вимагає точного закидання.

Лящ і карась активні у зграях і шукають рослинну їжу.

Регіональні поради для рибалок

Західна Україна: Дністер у Тернопільській та Івано-Франківській областях — гарне місце для щуки та судака. Шацькі озера приваблюють окуня та ляща. Для успішного лову краще використовувати човен для далеких закидів.

Центральна Україна: Південний Буг у Вінницькій області та Дніпро біля Кременчука — підходять для ловлі сома, щуки та голавля. Ефективні силіконові приманки та черешок.

Південна Україна: Дунайські плавні та Дністровський лиман — справжній рай для рибалок. Тут добре клюють сом, сазан та окунь на живця, м’ясо раку чи п’явку. Важливо враховувати місцеві обмеження через воєнний стан.

Цей період — один із найкращих для риболовлі, тож рибалки можуть розраховувати на активний та результативний лов.

