Шефкухар камери смертників назвав ім'я одного ув'язненого, для якого відмовився готувати – фото

Шефкухар, який понад десять років готував їжу для засуджених до смертної кари в техаській в'язниці, розповів, як одного разу відмовився подавати останню страву.

Про це пише The Daily Express US.

Браян Прайс відомий як "шефкухар камери смертників" і приготував 218 останніх страв для засуджених до смертної кари – однак він розповів, що була одна страва, яку він відмовився готувати.

1989 року Прайс був відправлений до в'язниці за напад на свою колишню дружину і викрадення свого зятя. Після прибуття до в'язниці його одразу ж відправили працювати на кухні, попри те, що на волі він був музикантом і фотографом.

У декількох штатах США ув'язненим дозволено вимагати останнє приймання їжі перед стратою, хоча загальна вартість їхнього прохання коливається в залежності від штату, в якому вони перебувають, передає Discovery. Так, в Оклахомі вони можуть попросити їжу вартістю до 25 доларів, а у Флориді – до 40 доларів, хоча їжа має бути придбана на місці. У штаті Луїзіана навіть існує традиція, коли начальник в'язниці приєднується до ув'язненого під час останнього приймання їжі. Але в Техасі фінальна трапеза була традицією до 2011 року.

Браян Прайс / Фото: Discovery

Прайс розповів, що відмовився готувати для Леопольдо Нарваіза-молодшого, засудженого до смертної кари за те, що 1998 року зарізав свою колишню дівчину, двох її сестер і брата. Він відмовив через те, що мав зв'язок з жертвами – всі вони були друзями його дочок.

Нарваїз-молодший був засуджений за чотирма пунктами звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю 1998 року, і всі чотири його жертви були у віці від 11 до 19 років, тому через все це Прайс переклав відповідальність на когось іншого.

Але це була єдина людина, для якої він відмовився готувати, хоча громадськості доступно мало інформації про те, як готується їхня їжа, або хто її готує для них.

Прайс був відвертим у своїх інтерв'ю. 2004 року він розповів The Guardian, що готував для ув'язненого, який застрелив людину під час пограбування продуктового магазину. Хоча він замовив "філе міньйон", йому вдалося приготувати лише стейк з тунця. Засуджений подякував йому за страву через сержанта, на що Прайс зізнався: "Це мене приголомшило. Тієї ночі я повернувся до своєї камери і дуже замислився над цим, і це була, мабуть, остання подяка, яку хлопець дав комусь перед тим, як покинути цей світ".

Але тепер ніхто в Техасі не може вимагати останньої трапези після того, як 2011 року Лоуренс Рассел Брюер замовив бенкет і відмовився їсти що-небудь з нього.

Прайс відреагував на цю заборону: "Ми не повинні позбуватися останньої страви. Справедливість восторжествує, коли цю людину стратять, але хіба ми не можемо показати нашу м'якшу сторону? Нашу співчутливу сторону?".

Нагадаємо, чоловік провів 37 років у камері смертників за вбивство, яке не скоював. Він розповів, скільки грошей отримав.

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