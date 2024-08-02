Шефкухарі годували клієнтів антидіарейними ліками, щоб пом'якшити наслідки прострочених страв

Двох кухарів ресторану в китайській провінції Цзянсу засудили до тюремного ув'язнення за те, що вони підмішували у тисячі страв протидіарейні препарати, щоб прострочені інгредієнти не спричиняли розлади шлунку у відвідувачів.

Про це повідомляє Oddity Central.

30 липня Бюро управління ринком району Чунчжоу міста Наньтун опублікувало заяву, в якій повідомило, що двоє кухарів, які працювали в ресторані місцевого готелю, були засуджені до тюремного ув'язнення і змушені сплатити штраф у розмірі 160 000 юанів ($22 000) за подавання "токсичної і шкідливої їжі" з додаванням сульфату гентаміцину, антибіотика, що використовується для лікування діареї.

Повідомляється, що обидва зловмисники використовували у своїх стравах прострочені інгредієнти і додавали до них гентаміцин, щоб мінімізувати ризик виникнення у відвідувачів розладів шлунку. За даними поліцейського розслідування, кухарі продали щонайменше 1 612 порцій страв із сульфатом гентаміцину.

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Про цей дивний випадок дізнався працівник готелю Guanyinshan Garden, який повідомив, що тамтешні кухарі використовували гентаміцин, щоб звести нанівець вплив прострочених харчових інгредієнтів. Такі страви, як тушкована риб'яча паща з курячим соусом і тушковані сухожилля з курячим соусом, були підсипані сульфатом гентаміцину з розрахунку "одна ін'єкція на стіл", щоб забезпечити очікуваний ефект.

Коли поліція провела рейд у ресторані Nantong City, вона знайшла на кухні 101 коробку сульфату гентаміцину, яку купив готельний майстер на прізвище Чжан. Розслідування, яке розпочалося після цього, показало, що Чжан регулярно купував близько 100 коробок за один раз без рецепта.

На початку цього року двох кухарів, відомих лише як Ша і Фу, визнали винними у продажу заражених страв з метою отримання грошової винагороди і засудили до двох років і одного року і шести місяців ув'язнення відповідно, а також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 160 000 юанів.

"Це використання одного кримінального методу для прикриття іншого харчового злочину. Це і вкрай нерозумно, і вкрай жадібно", - зазначає китайська газета The Paper.

Нагадаємо, чоловік заради розваги випив пляшку оцту та з'їв банку чорного перцю. Він розповів, що з ним сталося далі.

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