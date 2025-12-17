Шефкухар врятував життя постійному клієнту, який не прийшов до ресторану уперше за 10 років

Реклама

У Флориді, США, шефкухар ресторану морепродуктів Shrimp Basket врятував життя 78-річному чоловікові після того, як той уперше за десятиліття не з’явився на обід.

Про це повідомляє CBS News.

Відсутність постійного клієнта насторожила персонал і зрештою допомогла вчасно надати допомогу.

Чарлі Гікс протягом останніх десяти років двічі на день відвідував ресторан у Пенсаколі. На обід і вечерю він незмінно замовляв одну й ту ж страву — гумбо з невеликою кількістю рису та без крекерів. За словами співробітників, чоловік не пропускав жодного дня.

«Ми відчиняємо двері — а містер Гікс уже чекає», — розповів CBS News шефкухар Доннелл Столворт.

Чарлі Гікс / © CBS News

У вересні 2025 року Чарлі декілька днів поспіль не з’являвся в ресторані. Співробітники зателефонували йому додому, і чоловік повідомив, що захворів. Один із працівників доставив йому їжу та залишив біля дверей, аби не наражати нікого на небезпеку.

Однак на третій день телефон Чарлі припинив відповідати. Відчувши, що щось не так, Доннелл Столворт перервав зміну та поїхав до його квартири. Спочатку на стукіт ніхто не відповідав, але вже коли кухар збирався піти, він почув слабкий голос, що кликав на допомогу.

«Я відчинив двері й побачив його на підлозі. Я не знав, у якому він стані — це було найстрашніше», — згадує Доннелл.

З’ясувалося, що Чарлі пролежав на підлозі невідомий час. Лікарі діагностували у нього два зламані ребра та сильне зневоднення. Чоловіка госпіталізували.

Під час лікування співробітники Shrimp Basket двічі на день приносили Чарлі його улюблене гумбо до лікарні. Після виписки вони допомогли йому знайти нову квартиру — просто поруч із рестораном, щоб мати змогу за ним наглядати.

Чарлі Гікс і Доннелл Столворт / © CBS News

Племінниця Чарлі, Крістіна Ніпер, зазначила, що саме уважність персоналу врятувала її дядькові життя. За її словами, між Доннеллом і Чарлі зав’язалася справжня дружба.

До грудня 2025 року Чарлі знову повернувся до свого звичного розпорядку й почав регулярно відвідувати ресторан. Обидва чоловіки визнають, що ця подія назавжди змінила їхні стосунки.

«Ми справді налагодили зв’язок», — сказав Чарлі. «Він як дідусь, як дядько і як найкращий друг — усе в одному», - додав Доннел.

