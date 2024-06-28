Шестилапа собака-"русалка" знайшла новий дім біля моря – фото

Собака, народжена з шістьма лапами і кинута на автостоянці, нарешті знайшла свій дім назавжди.

Про це повідомляє BBC.

Аріель потрапила до заголовків новин у всьому світі, коли у віці 11 тижнів її виявили біля супермаркету в Пембрукширі, Велика Британія, у жовтні минулого року.

Потім доброзичливці зібрали близько 15 000 фунтів стерлінгів на операцію, що змінила її життя, з видалення зайвих задніх кінцівок, які частково зрослися, нагадуючи хвіст русалки.

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Тепер спанієль, названий на честь диснеївської "Русалоньки", нарешті був усиновлений, розпочавши вдало нове життя біля моря з парою, яка вчить людей з обмеженими можливостями серфінгу.

Спочатку Аріель доглядала служба порятунку Greenacres, яка потім була завалена дзвінками від сотень людей, які читали про її важке становище і хотіли її усиновити.

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Приблизно водночас Емма-Мері Вебстер і Оллі Берд відновлювалися після втрати свого 16-річного собаки, помісі лабрадора та німецького короткошерстого пойнтера за окликом Піппін.

"Піппін був прекрасним хлопчиком, який плавав у морі і лазив скелями аж до того дня, поки раптово не помер", - сказав 40-річний Оллі, який разом зі своєю партнеркою керує клубом серфінгу Blue Horizons у Пембрукширі. "Ми були настільки вбиті горем, що відчували, що ніколи не заведемо ще одного собаку, але дірка, яку він залишив у нашому житті, була настільки величезною, що ми зрозуміли, що треба спробувати її якось заповнити. Тому ми звернулися до Greenacres, щоб дізнатися, чи є у них собаки для усиновлення, незабаром після цього зателефонувала волонтерка і сказала, що, на її думку, вона має ідеального кандидата для нас".

На той момент він і 50-річна Емма-Мері й гадки не мали, хто така Аріель.

"Її привезли до нас додому і вона справді почувалася себе комфортно", - сказав він. "Ніхто з нас навіть не підозрював, що серед нас є знаменитість. Навіть зараз, коли ми беремо її на прогулянку узбережжям, хтось підходить і просить зробити з нею селфі. А Аріель любить увагу, не кажучи вже про пляжне життя і хлюпання у воді".

Аріель до операції

Вона також стала важливою частиною щоденних подій у серф-клубі.

"Ідея Blue Horizons прийшла мені та Еммі після Covid, тому що багатьом нашим друзям довелося пережити дуже складні моменти", - сказав він. "Ми дійсно хотіли допомогти їм покращити самопочуття, після чого вирішили зробити все якомога інклюзивнішим".

Зараз клуб спеціалізується на адаптивних уроках серфінгу та прогулянках на човнах для людей різного віку з різними фізичними та розумовими вадами, зокрема церебральний параліч, розсіяний склероз та деменція.

"Аріель теж подобається брати участь у цих уроках", - сказав Оллі. "Вона завжди має великий успіх у тих, кого ми витягуємо на хвилі, і вона ніколи не припиняє хотіти гратися".

Собака Аріель

Він додав, що, попри важкий життєвий старт, до того ж вона народилася із зайвою вульвою і лише однією ниркою, Аріель практично повністю одужала.

"Ви б бачили, як вона хвилюється, коли ми витягуємо її повідець, не кажучи вже про те, як вона бігає піском", - сказав він. "Якщо не брати до уваги невеликого пошкодження нерва на одній із її задніх лап, ви ніколи б не подумали, що з нею коли-небудь було щось не так".

Нагадаємо, названо найпотворнішого собаку у світі 2024 року. Цього року перемогу здобув 8-річний пекінес Вайлд Танг, який перехворів на чуму.

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