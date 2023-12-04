ШІ показав, який вигляд матимуть через 25 років люди, що працюють віддалено: "Це жах" (фото)

Штучний інтелект показав фото, який вигляд матимуть через 25 років люди, які працюють віддалено.

Про це пише ladbible.com.

Після пандемії COVID-19 багато співробітників по всьому світу почали працювати з дому, чи то повністю віддалено, чи за гібридною моделлю. Попри те, що це дало більше відчуття балансу між роботою та особистим життям, менше витрат на дорогу та можливість носити піжаму весь день, користувачі змінили свою думку, побачивши модель на ім'я С'юзен.

За даними пошукової системи DirectApply, те, який, за прогнозами, матимуть вигляд люди, які працюють віддалено, дуже лякає через нові умови роботи.

Модель С'юзен / Фото: Direct Apply

Вони можуть стикнутися з поганим зором, "технічною шиєю", запаленими очима, жахливою поставою та швидким набором ваги. Це пов'язано з сидінням перед екраном по вісім годин на день, нестачею сонячного світла та фізичної активності. Також шкіра С'юзен зморшкувата через дефіцит вітаміну D.

Модель С'юзен / Фото: Direct Apply

Представник DirectApply розповів Daily Mail: "Від зниження соціальної взаємодії та відсутності належних вправ до згорблених плечей і цифрової напруги очей — С'юзен описує численні фізичні наслідки того, що години, проведені за ноутбуком, можуть несвідомо зробити з вашим здоров'ям".

Психологиня Рейчел Аллан розповіла сайту з пошуку роботи, що існують ключові способи зберегти себе психічно здоровими: "Дотримуватися порядку дня, який відповідає вашому життю, вашому рівню продуктивності та вимогам вашої роботи, має важливе значення для підтримки емоційного здоров'я під час віддаленої роботи".

Переконатися, що ви спілкуєтеся з іншими людьми, — це ще один чудовий спосіб покращити своє самопочуття, тому психологиня Кейт Браєртон пропонує підтримувати хороші стосунки з колегами, чи то віртуально, чи особисто. Вона сказала: "Тривала відсутність контакту з людьми може призвести до підвищення рівня гормону стресу кортизолу, який підвищує кров'яний тиск і шкідливо впливає на фізичне здоров'я".

Що стосується фізичного здоров'я, особистий тренер Джо Міттен зауважив, що вихід на вулицю має бути пріоритетом, а також підтримка фізичної форми.

Таким чином, навіть попри те, що робота вдома може спричинити деякі неприємні побічні ефекти, поки ви дотримуєтеся правильного порядку дня, щоб відірватися від робочого столу, ви зможете уникнути деяких з тих неприємних атрибутів, які представляє С'юзен.

Нагадаємо, дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий IQ серед однолітків. Ісла набрала 99-й процентиль інтелекту для свого віку за шкалою інтелекту Стенфорда-Біне.

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