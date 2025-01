ШІ показав, який вигляд матимуть через 30 років люди, що харчуються нездоровою їжею (фото)

Модель, створена за допомогою штучного інтелекту, показала, який вигляд матимуть люди через 30 років, якщо в їхньому раціоні й надалі буде переважати нездорова їжа.

Про це пише Need To Know.

Із горбатими плечима, вкритим прищами чолом, жовтими очима і змарнілим обличчям, Майкл схожий на героя фільму жахів. Тримаючи в руках інгалятор, можна припустити, що люди також матимуть випнуті животи і щонайменше два підборіддя. Мало того, ноги будуть набряклими, часто болітимуть, на шкірі з'являться болісні виразки і збільшиться кількість зморшок.

Майкл є частиною звіту, проведеного компанією Gousto, яка займається розробленням рецептів. Автори дослідження сподіваються підвищити обізнаність про довгострокові наслідки сучасних харчових звичок і пролити світло на бар'єри, що перешкоджають здоровому харчуванню.

Модель ШІ Майкл / Фото: Gousto

Прогнозується, що 2055 року надмірне споживання ультрапереробленої їжі та нестача свіжих поживних інгредієнтів призведе до зростання захворюваності на діабет 2 типу, жирову дистрофію печінки та внутрішньочеревний жир. Тривожність і депресія зростатимуть разом із наявністю сухої шкіри, що свербітиме, через зневоднення та астму.

Інші побічні ефекти містять несприятливий режим сну, що призводить до втоми, денної сонливості, дратівливості, поганої концентрації уваги – і більшого стресу, що спричиняє швидку появу зморшок.

Модель ШІ Майкл / Фото: Gousto

Докторка Гіларі Джонс, членкиня Британської академії наук, співпрацювала з Gousto над звітом про ультраоброблені тарілки, щоб запропонувати експертний погляд на ці тривожні прогнози. Вона сказала: "Ультраоброблені продукти самі по собі не є шкідливими, але коли вони домінують у нашому раціоні і замінюють свіжі, багаті на поживні речовини продукти, вони можуть збільшити ризик довгострокових проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання, порушення метаболізму та дефіцит поживних речовин. Збалансоване харчування, повне свіжих, цільних інгредієнтів, має важливе значення для профілактики хронічних захворювань і підтримання загального стану здоров'я. Приготування їжі на швидку руку – це один із найефективніших способів мінімізувати споживання ультраобробленої їжі та підтримувати збалансований раціон".

