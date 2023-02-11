Схили Альп заростають кактусами: у чому причина та чим це загрожує

Кактуси роду Опунція становлять до третини місцевого рослинного покриву на схилах гір в одному із швейцарських кантонів.

Мешканці швейцарського кантону Вале звикли бачити схили своїх гір взимку вкритими снігом, а влітку — квітами едельвейсів. Але через глобальне потепління вони все частіше виявляють інвазивні види рослин, які колонізують схили, - кактуси.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Влада каже, що види кактусів, які належать до роду Опунція, поширюються в деяких частинах Вале, зазіхаючи на природні заповідники та створюючи загрозу біорізноманіттю.

"Кожна подушечка закриває ґрунт і не дає проростати іншим рослинам", - пояснив співробітник служби охорони природи кантону Ян Тріпонез.

Кактуси також поширилися на деяких пагорбах навколо столиці Вале, в Сійоні, де ці рослини вже складають 23-30% низькорослого покриву. Про їхню присутність також повідомляється в сусідніх альпійських регіонах у Швейцарії та Італії.

“У деяких районах Вале, за нашими оцінками, кактуси можуть займати одну третину доступної поверхні”, — каже природоохоронець, зауваживши, що опунція була присутня у цьому швейцарському кантоні принаймні від кінця 18 століття, коли її було імпортовано з Північної Америки.

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За словами Пітера Баумгартнера, професора геології, якому кантон доручив написати звіт про кактуси, опунція легко переносить температуру до -15°C, але їй потрібні сухі місця, вона "не любить снігового покриву".

Згідно з недавнім дослідженням італійських вчених, сніг покриває Альпи приблизно на місяць менше середнього історичного значення, що "безпрецедентно за останні шість століть".

За даними федерального управління метеорології та кліматології Швейцарії, кількість снігових днів у горах на висоті 800 метрів скоротилася вдвічі з 1970 року. Потепління у Швейцарії вже розігналося до 2,4 °C.

Нагадаємо, потепління, танення льодовиків і підвищення рівня моря можуть призвести зникнення деяких острівних держав. Про це заявила координатор глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network Пеленіза Алофа.

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