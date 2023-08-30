Шимпанзе Майкла Джексона: де і як живе 40-річний Баблз після смерті зірки (фото, відео)

У нього зовсім інше життя.

Через 14 років після смерті поп-короля Майкла Джексона його улюблений шимпанзе Баблз живе зовсім іншим життям.

Про це пише dailystar.co.uk.

Він, мабуть, найвідоміший примат, що коли-небудь ходив планетою. Через майже два десятиліття відтоді, як він залишив Неверленд заради свого постійного будинку, відважний шимпанзе на пенсії живе набагато спокійніше.

Майно Джексона, якому 29 серпня виповнилося б 65 років, продовжує оплачувати його утримання, вартість якого складає приголомшливі 25 000 доларів на рік.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

Від 2005 року Баблз живе у Центрі мавп у Воучулі, штат Флорида. Разом з "найкращими друзями" Упсі, Мюрреєм, Мауглі та Бо, він вільно гуляє територією площею 40 га.

Співробітники притулку описали його як "величезного та потворного", але додали, що він має дуже "милий характер".

Він, мабуть, є альфою групи і також "плюватиме водою або кидатиме пісок" у незнайомців, просто щоб підняти їм настрій.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

Раніше цього року він відсвяткував своє 40-річчя, і з цієї нагоди центр був святково прикрашений. Попри те, що його "дуже важко сфотографувати" і він соромиться камери, він навіть зробив селфі, щоб запам'ятати цю визначну подію.

У Instagram вони написали: "Дівчата були зосереджені на частуваннях, але Баблзу було цікавіше вітати відвідувачів і розглядати всі прикраси".

Це далеко від того життя, яке він прожив із Джексоном.

Баблз народився 1983 року в дослідному центрі в Остіні, штат Техас, перш ніж Джексон забрав його додому за кругленьку суму 65 000. Пара швидко стала нерозлучною. Баблз подорожував світом приватними літаками, з'являвся на телебаченні в людському одязі і, як повідомляється, навіть мав власного агента-охоронця.

Майкл Джексон та Баблз / Фото: скриншот з відео

Йому навіть вдалося роздратувати Фредді Мерк'юрі з Queen після того, як той сів між ним і Джексоном, коли вони намагалися записати дует.

"Я не виступаю з чортовим шимпанзе, що сидить поруч зі мною щовечора", - сказав він, за словами автора Девіда Вігга, а потім взагалі відмовився від проєкту.

У вільний від роботи час Баблз ласував солодощами, дивився фільми, їв за обіднім столом і спав на ліжечку поруч із ліжком співака.

Хоча в основному він був як золото, він час від часу балувався, у тому числі розкидав свої фекалії по маєтку. На той час, коли мавпі виповнилося 20 років, вона важила цілих 75 кг і стала занадто великою і агресивною, щоб Джексон міг дбати про неї. А деякі навіть стверджують, що з шимпанзе погано поводилися, поки він перебував під опікою Джексона.

"Баблз все ще живий і він дуже гарний. Але коли він був із Майклом Джексоном, його били", - розповіла TMZ приматологиня Джейн Гудолл.

Зараз же Баблз любить тихі моменти та малювання. У притулку сказали, що він повертає полотно лише тоді, коли закінчить.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

Нагадаємо, під час саміту "Великої двадцятки" в Індії на вулицях люди лякатимуть мавп. Вони будуть імітувати крики мавпи лангура.

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