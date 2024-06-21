Шимпанзе винайшли свої "антибіотики": неймовірні результати дослідження

Африканські шимпанзе знають, які рослини необхідно їсти, щоб допомогти собі позбутися інфекцій та паразитів.

На думку вчених, дикі шимпанзе їдять рослини, які мають знеболювальні та антибактеріальні властивості, щоб зцілити себе. Дослідники провели велику "детективну роботу" в лісах Уганди, під час якої спостерігали за тваринами, які виглядали пораненими чи хворими, щоб з'ясувати, чи займаються вони "самолікуванням".

Про це пише BBC.

Коли травмована чи хвора тварина шукала в лісі якусь конкретну їжу, дослідники зібрали зразки цієї рослини та проводили тести на лікавальні властивості. Виявилося, що більшість протестованих рослин були ефективні проти різних бактеріальних інфекцій та мали протизапальну дію.

Вчені вважають, що шимпанзе в майбутньому можуть допомогти у пошуку нових ліків.

"Ми не можемо перевірити всі рослини в цих лісах щодо їхніх цілющих властивостей. То чому б не протестувати рослини, про які ми маємо цю інформацію — рослини, які шукають шимпанзе?" — каже провідна дослідниця доктор Елоді Фрейман з Оксфордського університету.

Протягом останніх чотирьох років доктор Фрейман зі своєю командою спостерігала за двома групами диких шимпанзе в лісовому заповіднику Будонго. Крім пошуку ознак болю, коли тварина кульгає або тримає своє тіло незвичайним чином, дослідники зібрали зразки випорожнень шимпанзе, щоб перевірити наявність хвороб та інфекцій.

Вони звертали особливу увагу, коли поранений або хворий шимпанзе шукав незвичну для себе їжу, наприклад, кору дерева або шкірку фруктів.

"Ми шукали поведінкові ознаки того, що рослини можуть бути лікарськими", – пояснила доктор Фрейман.

Вона описала одного конкретного шимпанзе – самця, у якого було важко поранено руку. Він був єдиним шимпанзе, який шукав і їв певний вид папороті. Дослідники зібрали і проаналізували цю рослину під назвою Christella parasitica, яка, як виявилося, має потужні протизапальні властивості.

Загалом дослідники зібрали 17 зразків із 13 різних видів рослин і відправили їх на дослідження доктору Фаб'єну Шульцю до Нойбранденбурзького університету прикладних наук у Німеччині.

Тести показали, що майже 90% екстрактів, отриманих зі зразків, пригнічують розмноження бактерій, а третина має природні протизапальні властивості, тобто може зменшити біль і сприяти загоєнню ран.

Всі поранені і хворі на шимпанзе, про які повідомлялося в цьому дослідженні, повністю одужали, повідомила доктор Фрейманн.

"Звичайно, ми не можемо на 100% довести, що будь-який із цих випадків був прямим результатом поїдання цих рослин. Але це наголошує на медичних знаннях, які можна отримати, спостерігаючи за іншими видами в дикій природі, і наголошує на гострій необхідності зберегти ці "лісові аптеки" для майбутніх поколінь", – зазначила дослідниця.

Нагадаємо, шимпанзе — це єдині тварини у світі, які лікують не тільки себе, а й інших. Учені зробили захопливе відкриття – шимпанзе навчилися лікувати одне одного за допомогою жуків.

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