Шість місяців на курячому філе та цвітній капусті: чим закінчилася дієта жінки

Куряче філе

25-річна мешканка Китаю опинилася в лікарні з діагнозом гострий панкреатит після того, як протягом пів року дотримувалася вкрай обмежувального раціону.

Як передає Oddity Central, жінка майже шість місяців харчувалася виключно відвареним курячим філе та цвітною капустою, іноді додаючи невелику кількість вареної картоплі.

Молода жінка активно документувала процес схуднення в соціальних мережах і швидко здобула популярність. Підписники навіть охрестили її «богинею самодисципліни» через жорсткі харчові обмеження та наполегливість у досягненні бажаної ваги.

Екстремальна дієта справді дала результат, однак разом із втратою кілограмів з’явилися тривожні симптоми — постійна втома, загальна слабкість і погіршення стану шкіри. Попри це, жінка не звернулася до лікарів і продовжила дотримуватися обраного раціону.

Згодом її стан різко погіршився: через сильні біль та спазми в животі жінку у критичному стані госпіталізували. Лабораторні аналізи показали, що рівень амілази в крові перевищував норму майже у десять разів. Цей фермент виробляється підшлунковою залозою і бере участь у перетравленні вуглеводів. Його надмірне накопичення спричинило самоперетравлення тканин органа та гостре запалення.

Медики дійшли висновку, що небезпечний для життя стан був, імовірно, наслідком тривалої наднизькокалорійної та незбалансованої дієти. Лікарі наголосили: під час схуднення допустимий дефіцит калорій, однак раціон має залишатися повноцінним і різноманітним.

Фахівці підкреслюють, що навіть корисні продукти — такі як куряче філе та цвітна капуста — не можуть забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами за тривалого вживання без інших компонентів. Надмірно обмежувальні дієти здатні порушувати роботу травної системи та провокувати серйозні захворювання, зокрема панкреатит.

