Шість порід собак, які можуть покращити роботу вашого серця

Бернський зенненхунд

Вчені та лікарі дедалі частіше говорять про користь спілкування з собаками для здоров’я людини. Деякі з них можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Як пояснює кардіологиня Кетрін Вайнберг із лікарні Lenox Hill у США, просте «виляння хвостом» іноді діє не гірше за ліки. За її словами, вона навіть радить своїм пацієнтам завести собаку, аби знизити рівень стресу й покращити роботу серця.

Подібного висновку дійшла й Американська асоціація серця (AHA). Експерти вважають, що власники собак зазвичай ведуть активніший спосіб життя, рідше потерпають від депресії й мають нижчий рівень тривожності — а це безпосередньо пов’язано зі станом серцево-судинної системи.

Лікар з Каліфорнії Канвар Келлі, фахівець зі способу життя, додає, що спілкування з собакою підвищує рівень окситоцину — так званого «гормону любові», який знижує напругу, заспокоює та покращує настрій.

Експерти назвали шість порід, які особливо сприяють здоров’ю серця:

Бернський зенненхунд. Попри великий розмір, це лагідна та спокійна порода. Собаки потребують прогулянок і фізичної активності, тож допомагають власникам більше рухатися. Їхня дружня вдача також сприяє зниженню рівня стресу.

Рассел-тер’єр. Активний та грайливий, цей собака буквально змушує господаря бути у русі. Регулярні прогулянки, біг і спільні ігри — чудовий спосіб підтримувати фізичну форму й роботу серця.

Чихуахуа. Завдяки невеликому розміру ці собаки ідеальні для спокійних обіймів удома, що допомагає знизити напруження. Водночас вони дуже рухливі та здатні підтримувати власників у хорошій фізичній формі.

Папійон. Весела й товариська порода, яка постійно прагне бути поруч із людьми. Їхня доброзичливість і контактність допомагають впоратися зі стресом і підтримують емоційну рівновагу.

Гаванський тер’єр. Ці собаки люблять прогулянки, але не потребують надмірних навантажень, тому підходять людям із помірною активністю. Вони лагідні, соціальні й допомагають зменшити самотність, що теж корисно для серця.

Ньюфаундленд. Їх називають «ніжними гігантами» за спокійний характер і відданість. Ньюфаундленди допомагають власникам залишатися активними, водночас створюючи атмосферу спокою, яка сприяє здоров’ю серця.

Кардіологи наголошують: головний фактор користі для серця — це не лише порода, а тісний емоційний зв’язок між людиною та її улюбленцем. Саме він, за словами фахівців, має найбільший вплив на зниження стресу й підтримку здорового серця.

