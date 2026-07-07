Шість тижнів недосипання можуть змінити тіло: вчені з’ясували, що відбувається

Безсоння / © Pixabay

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Багато людей регулярно жертвують сном заради роботи, серіалів або перегляду соцмереж. Часто здається, що втрата однієї-двох годин сну не має серйозних наслідків, однак нове дослідження показує інше.

Науковці з Медичного коледжу імені Вагелоса Колумбійського університету вирішили перевірити, як помірне недосипання впливає на організм, пише Earth.com.

У дослідженні взяли участь 95 здорових дорослих, які зазвичай спали по 7-8 годин на добу. Кожен учасник пройшов два шеститижневі етапи.

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Під час одного етапу люди спали у звичному режимі. Під час іншого — лягали спати на 90 хвилин пізніше, ніж зазвичай.

Дослідники обрали саме такий формат, бо він нагадує типовий недосип, який накопичується у повсякденному житті.

Що вимірювали вчені

Сон і рух учасників відстежували за допомогою наручного монітора. Це дозволило не покладатися лише на суб’єктивні оцінки людей щодо того, скільки вони спали.

Також дослідники фіксували вагу, окружність талії, склад тіла та рівні гормонів, пов’язаних із голодом і відчуттям ситості.

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За словами науковців, такий підхід дав ширшу картину, ніж звичайне зважування.

Чому навіть невеликий недосип має значення

За оцінками дослідників, близько 30% дорослих уже живуть у режимі скороченого сну — часто навіть не усвідомлюючи цього.

Керівниця дослідження Марі-П’єр Сент-Онж зазначила, що більшість попередніх робіт про сон і вагу базувалися на екстремальних умовах, коли люди спали близько чотирьох годин на добу.

Такі дослідження показували, що сильна нестача сну порушує апетит і може підштовхувати до переїдання. Але вони не відповідали на питання, що відбувається з людьми, які недосипають помірно, але регулярно.

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Що сталося за шість тижнів

Наприкінці етапу зі скороченим сном учасники набрали вагу. У середньому йшлося приблизно про пів кілограма.

Перший автор дослідження Фаріс Зурайкат пояснив, що така прибавка може здаватися незначною, але важливо враховувати тривалість експерименту.

За його словами, якщо подібний режим сну зберігається протягом року, навіть втрата менш ніж півтори години сну на добу може призвести до помітного збільшення ваги.

Люди почали менше рухатися

Дослідники також помітили, що скорочення сну вплинуло не лише на вагу, а й на активність.

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Учасники стали проводити більше часу в сидячому або малорухливому стані. У середньому цей показник зріс приблизно на 17 хвилин на день.

Серед чоловіків і жінок у постменопаузі час малорухливості збільшився майже на 30 хвилин.

Це здивувало дослідників, адже при меншій тривалості сну люди мали більше часу неспання. Однак додаткові години не перетворилися на більшу активність.

За словами Зурайката, навіть коли учасники довше не спали, вони все одно більше часу проводили у стані спокою, ніж тоді, коли висипалися.

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Які ризики пов’язані з недосипанням

Попередні дослідження цієї ж групи добровольців також вказували на приховані зміни в організмі.

В одній роботі науковці виявили, що у жінок із підвищеним кардіометаболічним ризиком скорочення сну приблизно на 80 хвилин було пов’язане з більш вираженою інсулінорезистентністю.

Це може бути раннім попереджувальним сигналом щодо ризику діабету 2 типу, оскільки організму стає складніше регулювати рівень цукру в крові.

Найсильніший ефект спостерігали у жінок у постменопаузі. Дослідники припускають, що вік і гормональні зміни можуть впливати на те, наскільки сильно недосипання позначається на здоров’ї.

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В іншому дослідженні науковці вивчали вплив нестачі сну на серце. У чоловіків і жінок із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань після незначного обмеження сну виявили ознаки запального процесу, який може супроводжувати хвороби серця.

Чому сон важливий для контролю ваги

Науковці наголошують, що висновок дослідження не в тому, що харчування та фізична активність втрачають значення.

Йдеться про те, що сон також є важливим фактором, який може непомітно впливати на вагу, рівень активності та метаболічне здоров’я.

За словами Сент-Онж, достатня кількість сну може допомогти зменшити ризик набору ваги та пов’язаних із ожирінням захворювань, зокрема хвороб серця і діабету.

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Водночас вчені зазначають, що потрібні додаткові дослідження, аби краще зрозуміти, як саме нестача сну призводить до збільшення ваги та чи може покращення сну допомогти людям, які регулярно недосипають.

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