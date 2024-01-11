Шкіра чоловіка назавжди посиніла через один препарат: що він робив (фото)

Шкіра чоловіка назавжди посиніла після того, як він перестарався з "домашнім засобом".

Про це пише ladbible.com.

Пол Карасон із Беллінгема, штат Вашингтон, США, потрапив до заголовків газет в усьому світі після того, як 2008 року з'явився на шоу Today, де розповів, що йому вдалося надати своїй шкірі незвичайного відтінку.

Карасон пояснив на шоу, що, намагаючись вирішити декілька незначних медичних проблем, з якими він жив, зокрема кислотний рефлюкс і дерматит, він почав споживати колоїд хлориду срібла, а також втирав розчин колоїдного срібла в обличчя.

Пол Карасон / Фото: Inside Edition/YouTube

Він стверджував, що ліки подіяли, але він мав досить жахливий побічний ефект: його шкіра назавжди набула синювато-сріблястого кольору.

Коли його запитали, коли він уперше усвідомив, що щось не так, він сказав, що насправді першим це помітив його товариш.

"Друг, який якийсь час мене не бачив, підійшов і запитав, що я з собою зробив", - зізнався він.

Пол до вживання колоїдного срібла / Фото: Inside Edition/YouTube

Він прославився після появи на шоу, але йому не дуже сподобалося прізвисько, яке він отримав – тато Смурф.

В інтерв'ю його дружина сказала: "Це прізвисько йому не подобалося залежно від того, хто його вимовляв. Якби до нього підбігла дитина і сказала: "Тато Смурф", це спричинило б усмішку на його обличчі. А от якби це була доросла людина, ну...".

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Через рік після шоу Пол розповів, що його особисте життя котиться на дно.

"Зараз я перебуваю в такому становищі, коли мені дуже складно заробляти самостійно, мої ресурси обмежені, і це дуже дорого", - пояснив він.

Через декілька років у Карасона розвинулися проблеми з серцем і рак простати. І на цьому його смуга невдач не закінчилася – 2012 року він втратив будинок і був змушений переїхати до будинку для безпритульних у Беллінгемі.

Пол Карасон / Фото: Inside Edition/YouTube

На жаль, 2013 року у віці 62 років Карасон помер після серцевого нападу, що спричинив пневмонію та тяжкий інсульт.

Він продовжував використовувати колоїдне срібло аж до смерті.

Нагадаємо, жінка виявила приховану пухлину, переглядаючи старі знімки. Вона поділилася своєю історією, щоб допомогти іншим.

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