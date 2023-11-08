Шкіра дівчини стала помаранчевою через величезну кількість з'їденої моркви – фото

Дівчина з'їла так багато моркви, що її шкіра стала помаранчевою.

Про це пише Daily Star.

Дена Рендалл була шокована, коли друзі почали помічати рум'янець на її шкірі, вважаючи, що це хитра штучна засмага.

Але, як виявилося, 21-річна співробітниця відділу обслуговування клієнтів мала каротинемію — жовто-оранжеву пігментацію шкіри, спричинену високим рівнем каротину в крові. Причиною цього стало вживання до 10 морквин, трьох перців і солодкої картоплі щодня.

Вона сказала: "Це безперечно корисніше для здоров'я, ніж солярій. Я бліда білявка з дуже світлою шкірою, але оскільки я їм так багато моркви, я можу засмагати цілий рік".

Дена Рендалл / Фото: Kennedy News and Media

Дівчина почувалася "трохи невпевнено" після того, як оточуючі думали, що у неї жовтяниця або вона зробила штучну засмагу, коли її обличчя мало явно більш помаранчевий колір, ніж її шия.

Любов Дени до моркви почалася в 12 років, коли вона почала їсти її щодня. Але вона скоротила споживання моркви до шости на день після фотографії, зробленої перед вечіркою з нагоди 18-річчя.

Вона сказала: "Я не знала, що такого смішного, і подумала: "Боже мій, це не може бути правдою".

Дена Рендалл / Фото: Kennedy News and Media

За оцінками шотландки, вона витрачає близько 40 фунтів на тиждень лише на овочі, купуючи шість кг моркви щотижня.

Вона додала: "Я дійсно люблю моркву і із задоволенням їм так багато. Я переконала себе, що ніколи не хворію через всі ці фрукти та овочі, які я їм на день".

Нагадаємо, рідкісне фото повної веселки, зроблене з гелікоптера, зачарувало Мережу. Із землі таке побачити неможливо.

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