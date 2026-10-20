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Школяр надрукував курці протез лапки на 3D-принтері: історія зворушила Мережу (відео)
Курка з Житомирщини знову може ходити завдяки школяреві: учень надрукував для неї протез лапки на 3D-принтері.
Учень сільської школи на Житомирщині допоміг курці, яка втратила лапку. Хлопчик на ім’я Женя самостійно надрукував для пташки протез на 3D-принтері, завдяки чому вона знову може вільно пересуватися.
Історія школяра набула популярності в соцмережах.
Як школяр надрукував протез для курки
Про незвичайний випадок розповів у Threads користувач під ніком yanovychzhenya. За його словами, Женя навчається у сільській школі на Житомирщині.
Коли до навчального закладу принесли 3D-принтер, хлопець вирішив використати його, щоб допомогти тварині. Він створив протез лапки для курки, яка через травму втратила можливість нормально пересуватися.
«Тепер це звичайна курка з Житомирської області з протезом», — зазначив автор допису.
3D-принтер до школи приніс учитель інформатики, який хотів зацікавити дітей сучасними технологіями. Як зазначає автор публікації, педагог є його другом.
Завдяки винахідливості школяра технологію вдалося використати для практичної допомоги тварині. Після встановлення протеза курка знову може самостійно ходити.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про 75-річного британця, якому після ДТП надрукували на 3D-принтері протез половини обличчя. Чоловік зазнав тяжких травм унаслідок аварії. Завдяки сучасним технологіям вдалося створити протез, який реалістично відтворює риси обличчя, колір шкіри, волосся та очей.