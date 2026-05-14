Школяр посеред поля випадково виявив меч віком 1300 років

Артефакт повʼязують з вікінгами / © Associated Press

У Норвегії першокласник зі школи Фредхайм під час походу в муніципалітеті Гран помітив у зораному полі щось дивне. Спочатку здавалося, що це звичайний шматок іржавого металу, але насправді хлопчик виявив меч, якому близько 1300 років.

Про це пише Arkeo News.

Археологи підтвердили, що це однолезовий меч періоду Меровінгів (приблизно 550−800 роки нашої ери). Це епоха, яка передувала відомій добі вікінгів, час формування еліт та воїнських традицій у Скандинавії.

Виявлений меч, найімовірніше, належить до типу зброї, відомої як сакс. Це доказ того, що внутрішні райони Норвегії задовго до набігів вікінгів були частиною великого світу, де зброя означала владу та статус.

Меч відправили до Музею культурної історії в Осло. Фахівці проводитимуть реставрацію, рентген та аналіз металу.

