Школяр випадково відкрив три невідомі галактики і шокував науковців

Космос. Ілюстративне зображення / © Unsplash

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Американський школяр Джуліан Шапіро випадково виявив три рідкісні карликові галактики, які можуть стати одними з перших підтверджених прикладів особливого типу космічних об’єктів. Їхнє існування передбачали науковці, але раніше їх не вдавалося чітко ідентифікувати.

Про це повідомляє видання Metro.

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Відкриття Шапіро описали в науковій статті, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal. На честь юного дослідника галактики назвали Shapiro Dwarf Galaxies I, II та III. Нині він вивчає астрофізику в Каліфорнійському університеті в Берклі.

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Що відомо про нові галактики

Три виявлені об’єкти розташовані приблизно за 25 мільйонів світлових років від Землі. Кожен із них містить лише кілька сотень тисяч зірок — значно менше, ніж Чумацький Шлях, у якому їх налічуються сотні мільярдів.

Дослідник відніс галактики до можливого типу так званих backsplash galaxies — галактик, які пройшли поблизу більших космічних об’єктів, втратили газ, необхідний для утворення нових зірок, а згодом опинилися далеко від них.

За припущенням Шапіро, причиною втрати газу могла стати велика спіральна галактика M101. Вона могла позбавити менші галактики матеріалу для формування зірок, а потім гравітаційно відкинути їх на значну відстань.

Чому це відкриття важливе

Шапіро знайшов потенційних кандидатів, аналізуючи архівні астрономічні дані та визначаючи можливі місця розташування таких об’єктів. Щоб оцінити відстань до галактик і перевірити їхні характеристики, знадобилися місяці роботи.

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«Це було дуже захопливо», — розповів він Metro.

Якщо подальші спостереження підтвердять припущення дослідника, відкриття допоможе краще зрозуміти, як великі галактики впливають на менші та чому деякі карликові галактики припиняють утворювати нові зорі, навіть перебуваючи далеко від своїх можливих сусідів.

Науковці також припускають, що подібні процеси могли відбуватися й навколо Чумацького Шляху. Водночас статус трьох галактик як представників типу backsplash ще потребує подальшого підтвердження.

Нагадаємо, Чумацький Шлях може бути одним із найсприятливіших місць у Всесвіті для виникнення та існування життя. Такого висновку дійшли астрофізики, які змоделювали еволюцію галактик і дослідили, де космічні умови найменше загрожують планетам.

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