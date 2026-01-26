Школяр зворушив мережу вчинком заради мами: що він вигадав

Школяр з мамою / © scmp.com

Реклама

В Китаї 11-річний хлопчик пів року збирав кишенькові гроші, щоб купити мамі взуття на день народження. Його вчинок зворушив продавчиню магазину та мільйони користувачів соцмереж і став вірусним прикладом щирої дитячої турботи.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на відео, опубліковане в китайських соцмережах.

Історія сталася в північній китайській провінції Хебей. Учень п’ятого класу на прізвище Чжан протягом шести місяців відкладав кишенькові гроші — по одному юаню за раз — які йому щотижня давала бабуся на солодощі. Загалом хлопчикові вдалося зібрати близько 200 юанів (приблизно 28 доларів США).

Реклама

З цими грошима він прийшов до взуттєвого магазину, тримаючи в руках пачку купюр номіналом в один юань, і попросив підібрати взуття для мами. Хлопчик пояснив продавчині, що це подарунок на день народження, який мама зможе носити щодня дорогою на роботу. За його словами, він помітив, що старе взуття матері вже зовсім зносилося.

© скрін з відео

Продавчиню зворушила ця історія, і вона запропонувала хлопчикові значну знижку. У підсумку пара білих кросівок обійшлася трохи більш ніж у 100 юанів. Вона також порадила зберегти решту грошей та запевнила, що мама зможе обміняти або повернути взуття, якщо розмір чи модель не підійдуть.

Зворушена вчинком дитини, власниця магазину зняла покупку на відео. Вона зізналася, що хоче показати цей ролик своїй доньці, яка лише на рік старша за хлопчика, та назвала його «дитиною, народженою, щоб віддячити батькам» — популярний у Китаї вислів, що описує турботливих і вдячних дітей.

Відео швидко розлетілося соцмережами, зібравши мільйони переглядів, сотні тисяч вподобайок і десятки тисяч коментарів. Користувачі називали історію щирою та зворушливою. «Якби я була його мамою, берегла б це взуття все життя», — написав один із коментаторів.

Реклама

Деякі користувачі закликали продавчиню подарувати хлопчикові взуття безкоштовно, однак більшість із цим не погодилася. «Важливо, що він сам заплатив за подарунок. Він пів року заощаджував і заслужив відчуття досягнення, а не урок, що можна отримувати, нічого не віддаючи», — зазначали в коментарях.

Згодом місцеві журналісти розшукали родину хлопчика. Його мама також опублікувала відео, на якому приміряє подаровані кросівки. Вона зізналася, що була щиро здивована таким подарунком і подякувала як синові, так і продавчині магазину.

Жінка наголосила, що родина ніколи спеціально не вчила хлопчика принципам синівської пошани. За її словами, вони просто брали його із собою, коли доглядали за літніми родичами вдома. «Мене вразило, що він мовчки засвоїв це з наших вчинків», — сказала вона.

У китайській культурі турбота дітей про батьків вважається однією з базових моральних цінностей, і ця історія стала яскравим прикладом того, як вона формується не через настанови, а через щоденний приклад у родині.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подарувати на День матері та які є ідеї.