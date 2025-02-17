Школяр не спав рекордні 264 години: чим закінчився експеримент (фото)

Чоловік зізнався, що через 50 років він все ще страждав на наслідки.

Сон – життєво необхідний процес, без якого організм людини поступово починає давати збій. Щоб відповісти на запитання, що станеться, якщо не спати добу, дві, тиждень і чи можливо взагалі обійтися без сну та які наслідки це може мати, вчені, військові та навіть ентузіасти-екстремали не раз проводили експерименти з безсонням. Деякі з них стали легендарними, як-от випадок 17-річного Ренді Гарднера, який провів 11 днів без сну.

Про це пише Unilad.

Одного разу двоє учнів взялися за шкільний науковий проєкт, щоб перевірити, як довго вони зможуть не спати, не підозрюючи, що це матиме довготривалий вплив на їхнє життя.

1963 року 17-річний Ренді Гарднер та його друг Брюс Макалістер уклали пакт, щоб не спати протягом приголомшливих 264 годин. Їхньою ідеєю було побити світовий рекорд (260 годин) і виконати своє наукове завдання, водночас з'ясувавши, що насправді відбувається з людським мозком, якщо він не висипається.

Говорячи про походження тесту, Макалістер поділився, що спочатку вони хотіли дослідити вплив безсоння на паранормальні здібності: "Ми зрозуміли, що не можемо цього зробити, тому вирішили дослідити вплив депривації сну на когнітивні здібності, продуктивність на баскетбольному майданчику. Все, що ми могли вигадати".

Щоб вирішити, хто з дуету не спатиме, вони підкинули монетку, і було вирішено, що Гарднер буде позбавлений сну в ім'я науки.

Ренді Гарднер / Фото: @Psych_review/X

Макалістер пояснив, що він також не спав, щоб стежити за своїм другом. Але після "трьох ночей безсоння" він прокинувся, "пишучи записки на стіні".

Зрозумівши, що їхній подвиг виявився складнішим, ніж здавалося, пара заручилася допомогою ще одного друга – дослідника сну Вільяма Демента зі Стенфордського університету.

Згадуючи про експеримент, покійний вашингтонець сказав: "Батьки Ренді дуже хвилювалися, що це може бути чимось, що дійсно може йому зашкодити. Тому що все ще не було вирішено питання, чи помреш ти, якщо довго не спатимеш, чи ні".

Звичайно, ті, хто страждає на недосипання, можуть бути схильні до ризику серцевих захворювань, мати погану рівновагу і високий кров'яний тиск. Хоча експеримент Гарднера і Макалістера розпочався добре, він призвів до неочікуваних результатів.

Після трьох днів без сну у першого з них почалися проблеми з концентрацією уваги і короткочасна втрата пам'яті. Гарднер також страждав на поганий настрій, параної та галюцинації.

Демент сказав: "Він був фізично дуже здоровий, тому ми завжди могли його розворушити, граючи в баскетбол, боулінг чи щось подібне. Варто було йому заплющити очі, як він одразу засинав".

Ренді Гарднер / Фото: WondersOfTheWorld/YouTube

Пізніше сканування мозку показало, що мозок учасників "весь час перебував у полоні... частини його спали, а частини не спали".

Неймовірно, але підліток зміг не спати 11 днів (264 години). Це побило попередній рекорд у 260 годин, який належав диск-жокею з Гонолулу.

Після завершення експерименту Гарднера доправили до військово-морського госпіталю. У розмові з NPR Гарднер сказав: "Я проспав трохи більше 14 годин. Пам'ятаю, коли я прокинувся, я був п'яним, але не більше, ніж звичайна людина".

На щастя, у підлітка не виникло жодних серйозних короткострокових проблем, пов'язаних із завершенням його наукового проєкту. Однак пізніше він зізнався, що десятиліттями страждав на нестерпне безсоння. Він пояснив: "Мені було жахливо перебувати поруч. Мене все засмучувало. Це було як продовження того, що я зробив 50 років тому".

Нагадаємо, хлопець не спав 12 днів поспіль і побив світовий рекорд. Лікарка назвала це "повним божевіллям" та розповіла про наслідки.

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