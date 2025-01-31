Шлюб чоловіка розпався через три дні після весілля: що утнула його кохана

Чоловік розповів, як його шлюб розпався невдовзі після весілля. Нещодавно інша наречена поділилася історією, як кинула обранця просто у день свята. Щодо цього чоловіка — його щастя тривало лише три дні після того, як він виголосив свої обітниці перед вівтарем.

На Reddit він розповів, що освідчився коханій у червні 2017 року і хотів, щоб весілля відбулося через рік, але, на його превеликий подив, її сім'я наполягла на січневому весіллі.

Натхненний своїм "новим життям" з дружиною, він почав рахувати дні до того моменту, коли вона стане з ним під вінець у білій сукні. Але в листопаді того самого року він помітив зміни в її поведінці.

"Я помітив, що вона стала більш потайливою зі своїм телефоном. Заскочив її за фліртом з іншим чоловіком. Гаразд, подумав я. Нічого страшного. Вона, мабуть, просто нервує через наближення весілля. Я сказав їй зупинитися і сподівався, що ми зможемо просто рухатися далі. У грудні було практично нестерпно перебувати поруч з нею. Все, що я робив, я робив неправильно, і не було абсолютно жодного способу догодити їй. Дізнався, що вони зустрічаються, коли я вихідними був на роботі..." – написав користувач.

У грудні вони вирішили зробити перерву, щоб вона могла "розібратися в собі" перед весіллям, яке мало відбутися через чотири тижні. "Я думав, що їй потрібен час, щоб подумати про це, але я дізнався, що під час тижневої перерви вона щодня зустрічалася з хлопцем і займалася з ним сексом, – додав він. – У цей момент я просто зламався і почав плакати, сказав їй, що пробачу їй, якщо вона все ще хоче піти на весілля. Вона погодилася припинити з ним зустрічатися і вийти за мене заміж, але сказала, що хоче побачити його востаннє, щоб сказати йому про це".

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Але він пізніше дізнався, що замість того, щоб розірвати стосунки з іншим чоловіком, вона ходила з ним на метання сокири перед тим, як разом повечеряти. Він сказав: "Ми поїхали на весілля наступного дня після цього, і вона попросила мене не ставити їй жодних запитань про те, що сталося під час розриву. Приблизно через три тижні в її рідному місті ми одружилися. Я повернувся до рідного міста, а через три дні вона написала мені SMS, коли я був на роботі: "Вибач, але я не приїду додому ночувати цими вихідними". Вона, по суті, повернулася до того хлопця, з яким спала. Коротше кажучи, я дав їй ще два-три шанси (вона продовжувала повертатися до мене, коли з новим хлопцем все йшло не так, як вона хотіла) і врешті-решт виявив, що вони займаються сексом, коли одного вечора вона не відповіла на мої телефонні дзвінки. Я просто знав, що вони цим займаються, тому зайшов до її квартири (вони залишили двері незачиненими) і заскочив їх на місці злочину".

Він каже, що відтоді ніколи не розмовляв з нею, але залишився з глибокими емоційними шрамами від усього пережитого: "Я думаю, що мені просто потрібно було це побачити, щоб по-справжньому пережити це. Ми офіційно розлучилися через три тижні, але фактично шлюб розпався через три дні".

У той час, як деякі користувачі поділилися своїми співчуттями, інші стверджують, що це "його власна провина", тому що він проігнорував всі тривожні сигнали перед весіллям.

Нагадаємо, жінка засипала колишню кохану свого хлопця відео, де випускає гази. У країні назвали це "першою справою про "кіберпукання".

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