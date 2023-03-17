Шлюб монстра: серійний вбивця Леві Беллфілд домагається одруження із шалено закоханою відвідувачкою

Англійський серійний вбивця Леві Беллфілд подав до суду на уряд після того, як його пропозицію одружитися з закоханою відвідувачкою в'язниці було відхилено.

54-річний ґвалтівник, жертвами якого, зокрема, стала 13-річна Міллі Даулер, пригрозив судовим розглядом, якщо тюремне начальство не дасть "позитивної відповіді". Про це пише The Sun.

Леві хоче побратися із 40-річною коханою.

Зі свого боку, член парламенту Алек Шелбрук сказав: "Це неправильно, що він може використати гроші платників податків. Він відібрав майбутнє у молодих жінок і дівчат та їхнє право на шлюб. Тож якщо він хоче боротися за своє право на шлюб, він має заплатити за це".

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Поліцейський Колін Саттон, який і притягнув Беллфілда до відповідальності, сказав: "Уряд має діяти швидко. Це знущання з шлюбу та правової системи, коли хтось перебуває у в'язниці за найсерйозніші злочини проти жінок, а дівчата виходять заміж у в'язниці".

Зауважимо, Беллфілд - англійський серійний вбивця, сексуальний злочинець, ґвалтівник, викрадач і грабіжник. 25 лютого 2008 року його визнали винним у низці вбивств та засудили до довічного ув'язнення. Термін він відбуває у в'язниці Франкленд, що у графстві Дарем.

Нагадаємо, в Індії наречений скасував весілля тому, що його наречена отримала низькі оцінки в школі. Однак сім'я нареченої стверджує, що сім'я нареченого скасувала весілля через те, що їхні вимоги щодо приданого не були задоволені.

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