Шлюб монстра: серійний вбивця Леві Беллфілд домагається одруження із шалено закоханою відвідувачкою

Ґвалтівник починає судовий процес, оскільки уряд відхиляє це прохання.
Англійський серійний вбивця Леві Беллфілд подав до суду на уряд після того, як його пропозицію одружитися з закоханою відвідувачкою в'язниці було відхилено.
54-річний ґвалтівник, жертвами якого, зокрема, стала 13-річна Міллі Даулер, пригрозив судовим розглядом, якщо тюремне начальство не дасть "позитивної відповіді". Про це пише The Sun.
Леві хоче побратися із 40-річною коханою.
Зі свого боку, член парламенту Алек Шелбрук сказав: "Це неправильно, що він може використати гроші платників податків. Він відібрав майбутнє у молодих жінок і дівчат та їхнє право на шлюб. Тож якщо він хоче боротися за своє право на шлюб, він має заплатити за це".
Поліцейський Колін Саттон, який і притягнув Беллфілда до відповідальності, сказав: "Уряд має діяти швидко. Це знущання з шлюбу та правової системи, коли хтось перебуває у в'язниці за найсерйозніші злочини проти жінок, а дівчата виходять заміж у в'язниці".
Зауважимо, Беллфілд - англійський серійний вбивця, сексуальний злочинець, ґвалтівник, викрадач і грабіжник. 25 лютого 2008 року його визнали винним у низці вбивств та засудили до довічного ув'язнення. Термін він відбуває у в'язниці Франкленд, що у графстві Дарем.
Нагадаємо, в Індії наречений скасував весілля тому, що його наречена отримала низькі оцінки в школі. Однак сім'я нареченої стверджує, що сім'я нареченого скасувала весілля через те, що їхні вимоги щодо приданого не були задоволені.
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